Gasquet contre Nadal ou les destins décroisés

Parce qu’arrive la fin de la première semaine et que de véritables séismes n’ont pas (encore) eu lieu sur sa terre, Roland-Garros se plaît à croire que les quarante-huit heures à venir seront riches en spectacle, fructueuses en termes de têtes qui tombent. Non, ce n’est pas tant que la Porte d’Auteuil souhaite s’ouvrir en grand pour que ses idoles s’en voient éjectées, mais plutôt car le maître des lieux, Rafael Nadal, se trouve ce samedi face à un Richard Gasquet en lequel la France s’escrime encore à placer pas mal d’espoirs en dépit de toutes les désillusions passées. «Je n’ai plus remporté un set contre Rafa depuis dix ans? Pas grave, j’ai envie de croire en moi, je veux faire plaisir au public tout à l’heure», répète en boucle le Biterrois.

Un ogre jamais vaincu

Qu’au fil du temps les destins longtemps communs des deux hommes aient fini par emprunter des routes totalement opposées ne fait ni chaud ni froid à l’actuel No 32 mondial. «À Bâle en 2015, j’avais livré un bon match contre Rafa et trouvé quelques tactiques pour le gêner, reprend-il. Il y a sûrement quelque chose à retirer de cela et à exploiter ce samedi. Je me dis que rien n’est impossible.» Évidemment, puisque le mot n’est pas français. Toujours est-il que depuis treize ans, les deux hommes nés à quinze jours d’intervalle ne vivent ni sur le même rythme ni dans le même monde. Gasquet a beau avoir longtemps terrorisé ses camarades de promotion et grimpé les échelons en tenant la main de Nadal, quelque chose a basculé en 2005 et fait que leurs routes se séparent à jamais.

Au lendemain d’un superbe bras de fer entre les deux hommes à Monte-Carlo, Rafael est devenu «Rafa» pour remporter ensuite son premier titre à Roland-Garros et se muer en l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, alors que Richard est petit à petit devenu «Richie», l’homme des espoirs déchus, l’un des symboles de la France qui perd. Aujourd’hui, en plus des dix kilos qu’il rend à son rival, il compte 64 titres ATP de retard et près de 80 millions de dollars de gains en moins. C’est à croire que non, le destin contrarié ne pourra pas basculer ce samedi au cœur du Central, à la veille des 32 ans de l’Ibère, qui n’a jamais perdu sur le grand circuit contre son contemporain.

«Envie d’être au taquet»

Reste qu’il en faut plus pour détourner Gasquet de ses rêves. «Je n’ai pas envie d’entrer sur le terrain en me disant que je vais affronter un joueur extraordinaire, car je le sais et tout le monde le sait, souffle-t-il. On va jouer sur le Central, devant des spectateurs censés me soutenir, alors j’ai juste envie d’être au taquet pour me donner la possibilité de réaliser quelque chose de fantastique.»

Seulement voilà, c’est tout un monde que le lauréat de la dernière Coupe Davis devrait refaire et revoir pour forcer l’ogre de l’ocre à mordre la poussière. C’est-à-dire qu’il va lui falloir remettre en question tout ce qu’il a fait lors de leurs quinze affrontements passés pour désormais adopter une autre tactique, en évitant de reculer pour mieux entrer dans le terrain et agresser Nadal avec ce superbe revers à une main qui demeure la marque de fabrique de «Richie».

Facile à dire, oui. À faire, non, encore moins dans des conditions propices à avantager le lift ravageur du patron des lieux. «Disons que beaucoup de choses sont compliquées contre Rafa, lâche le Français, notamment car en bon gaucher, il annihile mes forces dans la diagonale revers. Mais encore une fois, je ne veux pas avoir de regrets.»

Alors autant y aller. À fond. Sans arrière-pensées, sinon une fameuse phrase de Vitas Gerulaitis, qui, en 1979 après avoir enfin battu Jimmy Connors à sa dix-septième tentative, avait bombé le torse et, dans un sourire, lancé à la cantonade: «Que ce soit une leçon pour vous; personne ne bat Vitas Gerulaitis dix-sept fois de suite.»

Dites, Monsieur Nadal, connaissez-vous quelqu’un qui puisse battre Richard Gasquet seize fois de rang?

