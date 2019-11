François Moubandje: «Des choses à vivre une fois dans une carrière»

François Moubandje a vécu un moment important la semaine dernière avec son club du Dinamo Zagreb: pour la première fois depuis sa signature en Croatie, le latéral suisse a été inscrit sur une feuille de match de la Ligue des champions. Le Genevois n’est certes pas entré en jeu à l’occasion de la réception du Shakhtar Donetsk. Mais il a pu assister depuis le banc des remplaçants à un match de dingue, disputé dans le chaudron du Stade Maksimir (de 3-1 pour les Croates à la 92e à… 3-3 à la 98e),

Interview d’un homme qui pourrait bien faire des ravages avec ses centres contre des formations repliées comme la Géorgie, vendredi à Saint-Gall, et lundi à Gibraltar. Histoire d’envoyer l’équipe de Suisse à l’Euro 2020. Surtout vu les absents au niveau offensif dans la sélection de Vladimir Petkovic.

Contre la Géorgie, c’est le match à ne pas rater ce vendredi…

Forcément, comme toutes les rencontres avec l’équipe nationale, ça va être une partie compliquée et on va vouloir la gagner. On est obligés de prendre quatre points sur nos deux derniers matches. On le sait. On va d’abord préparer la réception de la Géorgie, un affrontement qui a une immense importance. Après, il sera temps de se concentrer sur Gibraltar.

Cette sélection compte de nombreux absents, notamment au niveau offensif. Votre qualité de centre pourrait être précieuse.

Oui, mais on a quand même pas mal de joueurs de qualité, en équipe nationale, malgré les forfaits… On fait avec ceux qui sont là, pour essayer de marquer des buts. C’est le coach qui décide et moi, je vais comme d’habitude essayer d’aider l’équipe au mieux. Pour le moment, on ne sent pas trop la pression. Elle va monter au fur et à mesure que le match de vendredi va approcher. Mais on commence à avoir l’habitude de gérer ces moments-là.

À Zagreb, vous ne jouez pas beaucoup…

L’adaptation à la Croatie n’a pas été simple et je manque un peu de temps de jeu. C’est réellement une culture différente, la barrière de la langue n’a pas aidé et c’est un tout autre style de jeu que j’ai connu à Toulouse, mon club précédent. Mais je commence à assimiler tout ça. Je suis arrivé dans mon nouveau club avec un gros retard sur le plan physique. Je n’avais pas joué depuis des lustres. Et je n’ai pas fait la préparation estivale avec le Dinamo Zagreb. Je peux toutefois vous assurer que je ne rechigne pas à l’entraînement. Je travaille dur, je donne tout! Pour le club, jusqu’ici, ça se passe bien, en championnat notamment. Forcément, j’aurais souhaité jouer davantage et c’est normal que je ressente une certaine frustration. Mais bon, l’équipe tourne bien, du coup, c’est à moi d’attendre ma chance et de prouver ensuite ce que je vaux quand je l’obtiendrai.

Mario Gavranovic, qui évolue au Dinamo depuis 2018, a dû faciliter votre intégration?

Clairement. Sa disponibilité et la façon dont il m’a accueilli ont été importantes pour moi. Mais les autres gars de l’effectif m’ont aussi bien reçu. Je suis toutefois passé par une agence pour me trouver une maison, notamment.

Et qu’en est-il du contexte extérieur, notamment pour un joueur de couleur?

Eh bien, j’ai été agréablement surpris par cette ville de Zagreb. Les gens sont formidablement accueillants. Le stade est certes un peu vieux, mais les supporters sont incroyables et nous poussent. En Ligue des champions, comme en championnat, on peut faire beaucoup de belles choses avec un tel soutien populaire derrière nous. Vraiment, ce sont des choses à vivre une fois dans une carrière. En Croatie, j’ai vécu des sensations rares pour un footballeur.