Federer devra battre Djokovic pour se qualifier

De l’impression visuelle à la réalité factuelle, Roger Federer semble toujours lutter contre lui-même, contre l’atonie coordonnée de son coup droit et de ses petits pas, tout en restant nettement supérieur au No 8 mondial, Matteo Berrettini (7-6 6-3). Avant même de connaître le résultat de la rencontre entre Thiem et Djokovic (victoire de l’Autrichien 6-7 6-3 7-6, qualification acquise) et d’apprendre qu’il devra battre le Serbe pour atteindre les demi-finales du Masters, peu importe le score «RF» a exprimé une forme de soulagement.

Il va mieux, il ne fait plus son âge, tout reste possible. «C’est vrai que j’ai un peu perdu la forme que j’avais à Bâle. Mais ce sont des choses qui arrivent. Si tu t’attends à dérouler ton tennis et que ce n’est pas le cas, tu te crispes. J’ai l’impression que c’est un peu ce qui est arrivé contre Thiem (ndlr: dimanche). Le match était tendu; logiquement. Et lui était beaucoup plus serein que moi dans cette situation. Heureusement, j’ai été beaucoup plus calme aujourd’hui. Je devais réagir.»

Ses retrouvailles avec Djokovic, jeudi, ne seront pas qu’une affaire de bons comptes et de mauvais amis, en vue d’une qualification escomptée. Federer le sait bien: «Tout le monde fait ses calculs mais les choses sont simples: je veux battre Novak. C’est une belle opportunité pour moi de prouver que je peux rejouer à mon meilleur niveau; comme à Wimbledon…»

Belle opportunité, sans aucun doute, d’exorciser les deux balles de match perdues cet été dans les limbes du Centre Court, face à ce rival qui en ricanait de bonheur, Djoker sarcastique, après avoir enduré la domination du Maître et l’animosité de la foule pendant plus de cinq heures. Ce n’est pas un souvenir que l’on emporte volontiers au chalet: «Si je gagne jeudi, dans le pire des cas, je partirai en vacances sur une grande victoire», prie Roger Federer.