En play-off, les clubs ne sont pas dans le même panier

À quoi ça tient un match de basket? Un ballon perdu, un tir trop long, un lancer franc raté. Il suffit parfois d’un grain de sable pour que la sphère orange rebondisse du mauvais côté; qu’elle tourne autour d’un cercle vicieux, trop dur pour certains shooteurs. Mais aussi une luminosité précaire, un parquet glissant ou un revêtement plus souple. Sans parler du public, ce sixième homme qui fait souvent la différence.

Autant dire que l’avantage de la salle lors de ces play-off prend, du coup, toute sa signification pour Genève. Les Lions défient Lugano au premier tour. Que ce soit au Grand-Saconnex ou du côté du Tessin, chaque pied à terre a ses repères, ses petits secrets. «En Suisse, toutes les salles sont différentes, plus ou moins spacieuses, ce n’est pas facile de changer toutes les semaines, détaille Dusan Mladjan, le sniper de Fribourg Olympic. Il y a des paniers girafes comme chez nous et d’autres qui sont suspendus au plafond, des panneaux plus ou moins durs, des rebonds différents et souvent des milliers de lignes au sol. Avec l’expérience, on finit par s’adapter.»

Tout le monde n’est pas dans le même panier. «Le basket étant avant tout un sport d’adresse, il est préférable de tirer sur des panneaux qu’on connaît bien, s’exclame Romain Gaspoz, entraîneur d’un Boncourt qui réussit très souvent de grosses performances dans son chaudron. Même si le panier reste pour tout le monde à 3,05 m, j’avoue que la distance derrière nos panneaux – proches du mur d’un côté et plus loin de l’autre – est un plus. Comme la proximité des fans qui peut changer l’impact d’un shooteur. Ils nous donnent de l’énergie et nous poussent à nous surpasser. C’est indéniablement un avantage de jouer chez soi.»

Les Jurassiens, qui devront commencer par deux parties à Saint-Léonard, espèrent bien piéger ainsi Fribourg en réduisant le taux de réussite de ses tireurs. «Même si, soupire Gaspoz, une grosse gâchette comme Dusan Mladjan est adroite partout, peu importent l’environnement ou le bruit qui pourrait le déstabiliser…» L’Olympien est immunisé, lui qui a aussi la main quand il affronte les Lakers aux Galeries du Rivage de Vevey. «Tout joueur qui entre dans notre temple sent qu’il y a une âme, une histoire, sourit Badara Top. Il y a plusieurs choses qui font que c’est un avantage de jouer devant notre public derrière les paniers, qui nous porte tout autant que celui de Boncourt. Cela devient un enfer pour nos adversaires.» Les Neuchâtelois, vainqueurs des Vaudois 87-70 vendredi dans l’acte I, savent qu’ils vont souffrir.

«Tu peux te faire très mal»

Statistiquement, lors des treize dernières années, l’équipe qui avait gagné le droit de jouer une fois de plus en play-off à domicile s’est imposée à douze reprises. «Mais, relativise Imad Fatal, le président des Lions de Genève, cela dépend aussi du groupe à disposition. Il y a des années où on avait des joueurs qui étaient de vrais chats domestiques, qui n’étaient confortables que dans leur antre. En 2017 on avait éliminé Olympic à Fribourg en demi-finale. Cette saison aussi, notre équipe a semblé à l’aise à l’extérieur comme à la maison.» Les Lions se sont imposés le 22 décembre à l’Elvetico de Lugano là où, précise l’avocat genevois, «on sent vite la pression.»

En héritant des Tessinois dès les quarts, les Genevois ne pouvaient pas plus mal tomber. À commencer par ce long voyage outre-Gothard avec jusqu’à six heures de bus. «Même si on s’arrête toutes les deux heures pour marcher, on va arriver avec les jambes lourdes», rappelle Roberto Kovac, qui connaît tous les recoins de cette salle de gym luganaise pour y avoir passé de longues années. «Il y a un mur très proche derrière le panier et l’escalier qui te conduit aux vestiaires, explique le tireur des Lions. Si tu arrives un peu vite, tu peux te faire très mal…»

Entraîneur des Tigers, Andrea Petitpierre se marre: «Vous savez en play-off, que ce soit chez nous ou chez vous, c’est la même chose. Peu importe le cercle ou le ballon, on joue pour gagner!» D’où l’importance pour les Lions d’éviter le grain de sable d’entrée ce dimanche et mardi au Pommier avant de se rendre les 11 et 14 mai au Tessin.

