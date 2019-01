En Ouganda, on apprend à jouer au tennis d’une autre façon

Une partie de tennis oppose souvent deux joueurs de part et d’autre du filet. Mais ce n’est pas vraiment ainsi que les choses se passent en Ouganda, où il n’y a de toute façon pas toujours de filet. Les jeunes tennismen de ce petit pays africain savent qu’ils doivent jouer avec l’autre plutôt que contre lui. Sinon, la balle qu’ils auront déposée loin de leur «adversaire» ira se perdre par-delà le terrain vague sans grillages, dans les rigoles ou les plantations de bananiers, et alors il sera difficile de la retrouver. «Les petits Suisses veulent montrer qu’ils savent taper fort. Mais en Ouganda, ils ont conscience qu’ils doivent jouer ensemble. Ils s’appliquent vraiment pour faire des échanges», a remarqué Matthieu Amgwerd (43 ans) lors de son séjour sur place.

Terrains dessinés à la craie

Le responsable de l’école de loisirs du TC Genève Eaux-Vives a passé six jours à Kampala, la capitale ougandaise, en collaboration avec la fondation Sport for life basée à Genève. Parti le 26 décembre avec Chloé, sa fille de onze ans, il a enseigné le tennis à une centaine d’enfants de 4 à 17 ans issus de quartiers défavorisés. Le rendez-vous était fixé chaque matin à 9 h. «Ils respectaient bien les horaires et s’excusaient s’ils avaient du retard. Ce sont des petits qui ont un bon fond.»

Les échanges se faisaient en anglais. La pratique avait lieu sur l’immense terrain vague d’une école réquisitionné par ces as de la débrouillardise. «Les enfants avaient dessiné trois ou quatre terrains de différentes dimensions à la craie. Ils installaient chaque jour le filet avec une espèce de vis. Cela leur prenait un quart d’heure.» Le filet était-il à hauteur réglementaire? «Oui, mais à peu près», sourit Amgwerd, arrivé au pays les bras chargés de chaussures et d’habits. «Ils étaient fiers de les recevoir. Ils sont d’ailleurs tous venus avec le lendemain. Dont un petit, je me souviens, qui portait la tunique blanche du TC Eaux Vives. Comme il avait la peau très noire, il était beau dans son habit.»

Connaissent-ils Federer?

Ce matériel de compétition tranchait avec l’équipement des enfants sur place. Sur les terrains recouverts de terre et de cailloux, sur lesquels les rebonds sont aléatoires, «certains jouaient pieds nus, en tongs ou en Crocs», rapporte Amgwerd. D’autres avec une raquette au cordage cassé. Dans ces conditions de fortune, le moniteur a-t-il changé sa façon de transmettre sa passion du jeu? «Une des capacités qu’un entraîneur doit avoir, c’est la faculté d’adaptation. Je n’ai pas changé grand-chose par rapport à ma manière d’enseigner en Suisse, mais j’ai dû le faire un peu, car je devais fonctionner avec moins de balles. J’ai mis en place des exercices en ce sens. Mais mon idée du tennis consiste à faire jouer les gens ensemble, donc leur façon de jouer collait assez bien à ma vision des choses.»

Cette façon de jouer intrigue et interroge. Par exemple, les enfants savent-ils compter les points? «Les plus âgés, oui.» Sont-ils capables de faire des échanges? «Mieux que nous, car ils veulent absolument garder la balle dans le terrain. Et ils ont une technique très propre. Ils s’appliquent beaucoup.» Et connaissent-ils des joueurs? Roger Federer? «Je leur ai amené un pull dédicacé de Roger que ses parents m’ont envoyé. Je leur ai également apporté le calendrier de sa fondation. Ça leur a fait un peu «tilt», mais ils sont extrêmement loin de tout ça. Ils n’ont pas de petit écran. Je ne suis même pas sûr qu’ils aient déjà vu un match de tennis à la télévision.» Ils n’empruntent donc aucune attitude aux meilleurs mondiaux. «Sur le terrain, ils rigolent. C’est très bon enfant. Je n’ai pas vu un seul geste de mauvaise humeur. Pas la moindre agressivité, ni la moindre plainte.» Pour eux, la victoire est ailleurs. «Le but, c’est que le tennis les occupe, qu’il les tienne éloignés de la criminalité», rappelle Amgwerd.

2 dl d’eau par enfant

Le professeur genevois a découvert de nouvelles richesses en Afrique. Et redécouvert celles qu’il connaissait déjà. «J’ai payé l’eau potable pour la semaine en donnant dix francs. Les enfants, là-bas, peuvent jouer durant trois heures sous trente degrés en ne buvant que 2 dl d’eau par personne.»

Matthieu Amgwerd a ramené de son voyage une autre façon de voir son sport. Et une autre façon de l’enseigner? «Mon séjour sur place a forcément remis en question mon enseignement. Je trouve qu’en Suisse, les enfants sont peu à l’écoute, de manière générale. On doit souvent répéter. Ils ont de la peine à se responsabiliser pour faire les choses sans qu’on le leur demande. Or, en Ouganda, je me suis rendu compte qu’il était possible pour des enfants de 4 ou 5 ans de mettre en place des gestes propres sans que le professeur soit toujours derrière eux. Je vais essayer de trouver un fonctionnement peut-être un peu différent ici pour faire passer le message.» On lui suggère d’utiliser WhatsApp, parce que c’est sans doute le meilleur moyen d’atteindre les jeunes suisses. Ça fait rire Matthieu l’Africain.

