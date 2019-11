Dix pépinières qui forment les champions de demain

Joueuse de Genève Volley, Johanna Remy a 18 ans et elle tient le haut du filet en LNA. Une ascension fulgurante pour cette attaquante centrale prometteuse, membre de l’Académie genevoise de volleyball. La collégienne fait partie des quelque 500 jeunes sportifs d’élite qui figurent dans l’un des dix centres cantonaux de la relève. Johanna n’est pas dupe. Elle sait qu’elle doit son actuelle place de titulaire à l’indisponibilité de l’Américaine Liesl Engelbrecht. Pour autant, sa progression ne tient pas du fantasme ou du hasard. «Il y a deux ans, en doublant mes heures d’entraînement, j’ai franchi un cap, c’est flagrant. Le travail spécifique accompli à l’académie est de qualité. On est aux petits oignons avec nous. Il arrive parfois que les membres du staff technique soient plus nombreux que nous lors d’un entraînement», confie-t-elle.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Johanna Remy ne décrochera peut-être pas la lune, comme Dorian Girod, figure montante du tennis de table helvétique, ne crèvera sans doute pas le plafond de l’Olympe. «Mais qu’importe, l’essentiel, c’est qu’on les aura aidés à aller le plus haut possible», note Jérôme Godeau, le responsable de la relève au sein de l’Office cantonal de la culture et du sport. C’est lui qui pilote ce dispositif de soutien, aujourd’hui entièrement pris en charge par le Canton. Un programme pionnier en Suisse qui participe, avec la création et le succès du Team Genève, à la bonne santé du sport d’élite au bout du lac. Coût de l’opération: plus de deux millions de francs par année.

Mais qui sont les bénéficiaires de ces pôles d’excellence? «De jeunes talents au fort potentiel, triés sur le volet, qui, pour mieux développer leurs aptitudes, ont besoin d’une préparation plus poussée, souvent personnalisée, répond Jérôme Godeau. Le programme ne se substitue pas aux clubs, il agit en complément et professionnalise les structures d’encadrement.» Jeune crack de tchoukball, Yanis Bruhin (17 ans) peut en témoigner. «En ajoutant aux entraînements collectifs en club une préparation plus individuelle, basée notamment sur la technique, on progresse plus vite. Avant de partir aux Mondiaux en Malaisie, j’ai pu me familiariser avec le ballon utilisé sur le plan international, à la taille et au maniement différents. Ça m’a grandement aidé à gagner ma place de titulaire.»

Tirer à la même corde

Cependant, Genève ne s’attache pas seulement à être un faiseur de champions, futurs Lions du Pommier ou Aigles des Vernets. Parallèlement à leur éducation athlétique et technique, les formateurs s’efforcent de leur inculquer une vraie culture d’apprentissage. La diététique, la prévention des blessures ou le travail mental figurent aussi au programme de leurs séances de perfectionnement. Mens sana in corpore sano: la maxime de Juvénal est indémodable. Les corps académiques ont l’esprit studieux, ils ne deviendront pas tous sportifs professionnels. La majorité d’entre eux sont intégrés au programme sport-études et bénéficient ainsi d’horaires aménagés pour mieux muscler leurs entraînements. «Pour nous, le suivi scolaire des «académiciens» est important. Les centres de la relève ne jugent pas leurs notes mais ils veillent à leur assiduité et à leur bon comportement en cours», précise Jérôme Godeau.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

D’abord laborieuse dans sa mise en action, cette politique de subventionnement a depuis trouvé son rythme de croisière. Avec l’Association Genève Futur Hockey, premier sport «labellisé» en 2011, elle avait essuyé les plâtres. «Longtemps, les clubs se sont tiré dans les pattes, résume l’intendant cantonal. Mais c’est du passé. Aujourd’hui, une franche collaboration s’est instaurée entre eux. Sans une politique concertée et l’accord de son association cantonale, un sport ne peut prétendre à intégrer notre mouvement.» Ainsi, des dossiers mal ficelés ont été refusés et d’autres sont revenus plusieurs fois sur le tapis avant d’être validés.

«On a parfois reçu des dossiers émanant d’un club formateur qui demandait un soutien alors que son entente avec les autres clubs ne marchait pas. Des projets ont ainsi périclité, comme dans le basket. Aujourd’hui, sous les panneaux, on a un vrai projet qui tient la route», indique Jérôme Godeau. En bisbille, les grands clubs de natation s’en inspireront-ils un jour pour mettre de l’eau dans leur vin et de l’huile dans leurs relations? «Ce n’est pas à nous de provoquer le lancement d’un centre cantonal de la relève. On estime que si le projet ne vient pas du cœur du sport, il ne sera pas viable. Mais comme pour le hockey, on peut agir en tant que médiateur», ajoute le responsable.

À tout niveau, le montage et le pilotage d’un tel projet ne sont pas simples. Le choix des sportifs sélectionnés suppose une concertation impartiale. Les craintes de certains clubs, qui pourraient se sentir lésés ou dépossédés de leurs meilleurs éléments, doivent être levées. Éviter les risques de surentraînement exige des programmes harmonieux. L’usage d’installations sportives supplémentaires se heurte aux limites des infrastructures existantes. «C’est beaucoup de paperasserie», marmonne un président d’académie. «C’est vrai, les obligations administratives sont nombreuses, admet Jérôme Godeau. Certains responsables râlent parfois un peu. Mais une surveillance, notamment juridique et financière, est indispensable au bon fonctionnement du système. On ne veut pas de mélange des comptes. De nombreux dirigeants coiffent plusieurs casquettes. Certains sont à la tête du centre de la relève, de l’association cantonale et d’un club d’élite. Mais globalement, tout se passe plutôt bien. Et quand on voit Guillaume Maillard, un joueur issu de Genève Futur Hockey, marquer un but pour Genève-Servette, on se dit que cela en vaut la peine.»

Reste, bien sûr, le nerf de la guerre. Le budget de 2,163 millions suffit-il à rendre l’opération pérenne? Ou faudrait-il l’augmenter pour renforcer son action et espérer accueillir d’autres académies? «Il est vrai que l’on a atteint un peu nos limites. On a plus beaucoup de réserve mais en même temps, on n’a pas de nouveaux dossiers à l’étude», répond Jérôme Godeau. La balle est dans le camp des politiques et des associations.

Un ministre enthousiaste

Conseiller d'État en charge du Département de la cohésion sociale, Thierry Apothéloz coiffe depuis un an la casquette de ministre des sports du canton. Si une cabriole à vélo a stoppé brutalement sa propre carrière athlétique, l’ancien maire de Vernier se plaît à mouiller sa chemise pour favoriser et valoriser les efforts comme les rêves des jeunes champions. «Ils sont nos futurs ambassadeurs, affirme-t-il. Comme le basketteur Clint Capela ou le footballeur Johan Djourou, eux aussi participeront peut-être un jour au rayonnement de Genève.»

C’est dire s’il défend avec beaucoup d’enthousiasme les deux structures cantonales de soutien aux meilleurs sportifs d’élite genevois, les confirmés à l’enseigne du Team Genève, et les talents en devenir sous le label des centres de la relève. «C’est l’un des trois enjeux de ma politique sportive avec un meilleur accès au sport et son développement sur le plan populaire, deux domaines qui sont de formidables facteurs d’intégration et de cohésion sociales.» Les centres de la relève, Thierry Apothéloz les a déjà appuyés lorsqu’il était président de l’Association des communes genevoises. Il en connaît les rouages et les objectifs. «La ligne budgétaire est là, je ne crains pas qu’elle puisse être un jour contestée. Elle a du sens et elle rencontre une bonne écoute auprès des parlementaires. Il nous faut maintenant nous concentrer sur le pôle football, nous le devons à nos jeunes sportifs!»

Pour encourager la création de futures académies, une rallonge budgétaire peut-elle être envisagée? «Les ressources de l'État ne sont pas exponentielles. On peut en faire la demande ou alors étudier une nouvelle répartition de nos subventions pour satisfaire au mieux tous les sports soutenus. Ce serait une affaire d’arbitrage.» P. B.