Des trains spéciaux pour la fin de semaine

Samedi et dimanche, les trains entre Lausanne et Genève-aéroport seront remplacés par des navettes circulant tous les quarts d'heure. Ces trains circuleront comme des RegioExpress avec arrêts à Renens, Morges, Allaman, Rolle, Gland, Nyon et Coppet. Les temps de parcours seront prolongés d'environ un quart d'heure entre Lausanne et Genève, ont annoncé lundi les CFF.

Les ICN qui desservent la ligne du pied du Jura circuleront normalement jusqu'à Lausanne et Genève-aéroport. Les TGV au départ de Lausanne auront un horaire modifié. Plusieurs lignes du RER Vaud subiront des perturbations. Une trentaine d'assistants seront présents dans les gares pour renseigner les voyageurs.

Ces travaux s'inscrivent dans l'optique du raccordement de la gare de Renens à la future quatrième voie et au saut-de-mouton qui sera construit entre Renens et Lausanne. Durant deux jours, près de 200 personnes s'activeront pour évacuer plus de 600 mètres cubes de matériaux et remplacer environ 200 mètres de voies. (ats/nxp)