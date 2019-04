Des livres d’histoire aux pavés de Neuchâtel

Victor Campenaerts, prostré, les yeux dans le vague, échange quelques mots avec un mécanicien. Ce n’est pas la joie, puisque le Belge vient de chuter dans les rues de Neuchâtel, mardi lors de ce prologue du Tour de Romandie qu’il espérait gagner. Une ambition légitime: le 16 avril sur le vélodrome d’Aguascalientes, au Mexique, le Belge de 27 ans s’est adjugé le record de l’heure en parcourant 55,089 km – Bradley Wiggins n’en avait avalé «que» 54,526, en 2015.

Deux semaines après avoir couché son nom dans les livres d’histoire, le héros se vautre sur les pavés – rude contraste. «Oui, on peut dire que je viens de retomber sur terre, plaisante le rouleur de la formation Lotto-Soudal, rassuré de ne pas souffrir de sa culbute. Il y a encore une heure, j’étais au top sur le plan mental, j’avais confiance en mes capacités à m’imposer. Et, là, je chute au troisième virage. C’est comme ça. On va passer une bonne soirée et regarder un film, plutôt que de trop parler de cette course. Demain est un autre jour.»

Nouvelle dimension

Gloire et philosophie ne font pas toujours bon ménage dans le sport professionnel mais, en l’occurrence, le mariage s’applique. Dans la foulée de son exploit, Victor Campenaerts s’est octroyé cinq jours sans vélo, «pour passer du temps avec famille, copine et amis». Puis il a repris le collier comme si de rien n’était. Avec impatience même, et une ambition accrue. «Je veux gagner des contre-la-montre et enfiler des maillots de leader sur le World Tour.» Pour sa seule apparition à ce niveau en 2019 avant l’escale romande, il avait remporté le chrono de Tirreno-Adriatico. Sinon, depuis l’été passé, l’Anversois planchait sur son rêve – avant de mettre le cap sur le Mexique, il s’est préparé à Lanzarote puis deux mois en Namibie, histoire de profiter des vertus de l’altitude.

Premier Belge à détenir le record de l’heure depuis Eddy Merckx en 1972, Victor Campe-naerts a changé de dimension au Plat Pays. Et bien au-delà. «Tous les autres coureurs me félicitent, c’est vraiment cool, apprécie-t-il. Désormais, j’ai vraiment le sentiment d’appartenir aux meilleurs spécialistes mondiaux. J’ai changé de statut dans le sens où, maintenant, chacun sait que je peux m’imposer, que je suis l’un des gars à battre.»

Un record, ça donne des ailes et ça implique des racines. «Bien avant que je ne devienne cycliste (ndlr: à 19 ans, après avoir misé sur la natation puis le triathlon), mon père me parlait déjà de ce record de l’heure, explique le Belge. Sur la liste des ex-détenteurs, il y a presque tous les grands noms de l’histoire du cyclisme. C’est très sympa de les rejoindre.»

Large sourire, sous cette moustache qu’il avait expressément taillée ras en vue de sa performance mexicaine. Reste, maintenant, à entretenir cette célébrité nouvelle. Par des victoires. Au-delà du très prochain objectif – le chrono de dimanche à Genève –, Victor Campenaerts a des idées derrière la tête: le Giro, le Tour de Belgique, la Vuelta et les Mondiaux en ce qui concerne 2019. Et puis le contre-la-montre des Jeux olympiques l’an prochain. «Je ne crains plus personne», lance le jeune homme, sans prétention mais avec aplomb. Et ce n’est pas cette chute finalement bénigne, dans les rues de Neuchâtel, qui brideront son ambition.

Une surprise et un déçu

Il y aurait eu plus sexy comme vainqueur pour lancer le Tour de Romandie 2019… C’est le Slovène Jan Tratnik qui s’est imposé dans les rues de Neuchâtel, et l’homme n’a que peu de références. Au cours de sa carrière, le coureur de Bahrain-Merida a connu des faits de gloire comme des succès sur l’Okolo Slovenska, en 2017, et le Tour du Limbourg la saison dernière, ainsi que trois titres nationaux (deux contre-la-montre et un en ligne). Le nouveau maillot jaune a devancé de quelques centièmes son compatriote Primoz Roglic, vainqueur du classement général il y a un an et encore une fois dans une forme étincelante.

Le grand malheureux de la journée a clairement été Tom Bohli. Le Saint-Gallois de 25 ans avait terminé à une seconde du vainqueur Michael Matthews à Fribourg en 2018. Cette fois, ce sont 69 centièmes qui l’ont séparé du plus beau succès de sa carrière. Stefan Küng a pour sa part terminé 7e, à moins de cinq secondes. Rien d’inquiétant, selon lui: «J’ai eu l’impression qu’il y avait encore quelques bouchons dans les tuyaux après les classiques. Maintenant, c’est nettoyé. Je suis prêt pour la semaine. Il reste quatre étapes en ligne et le chrono de dimanche à Genève. Cela fait cinq opportunités pour aller chercher une victoire et c’est ce que je veux. Ils annoncent un temps typiquement Tour de Romandie, ce n’est pas mal pour moi.»

