«Depuis les tribunes, c’était pénible de voir Servette autant à la peine»

À se persuader que le retour aux affaires d’un seul des siens ravivera la force de tous, Servette ferait fausse route. À croire que son absence pendant un mois n’a eu aucune conséquence, Servette serait pareillement dans l’erreur. La vérité tient dans la fragilité des équilibres et si Timothé Cognat est à nouveau d’attaque, les défaillances du mois de septembre relèvent autant du collectif que du vide laissé au milieu par le Français, blessé depuis le 31 août.

Matches sans relief

C’était au Stade de Genève, en première période, et quand Cognat s’est écroulé à mi-terrain sur un choc avec Nuzzolo, Servette ne savait pas encore qu’il allait souffrir en même temps que son No 8. Qu’on le veuille ou non, il y a eu un avant et un après pour les Grenat. Avec Cognat sur la pelouse, Servette a engrangé huit points en cinq matches, dont les deux seules victoires contre Lucerne et à Thoune. Depuis sa blessure à la 25e minute contre les Neuchâtelois, les Grenat ont concédé le nul contre Xamax, ont été éliminés sans gloire de la Coupe contre GC, ont été dépassés par Saint-Gall au Kybunpark, avant deux matches à domicile sans relief et inquiétants: le 0-0 poussif contre Lugano et la défaite contre Zurich. Soit deux points en quatre matches, sans parler de la Coupe.

L’absence de Cognat n’explique pas tout. Mais elle rappelle une évidence. Sans le Français, Servette se montre presque incapable de briser les lignes au milieu, par la passe ou la percussion. Pire: avec lui sur le terrain, il a inscrit sept buts. Sans lui, trois seulement, dont les deux sur corner face à Xamax. Pointer le doigt sur le rendement offensif en net déclin ne suffit pas: Cognat, par son abattage, «gratte» un nombre précieux de ballons à mi-terrain, autrement dit il est aussi essentiel dans les transitions défensives. Faut-il croire pour autant que le seul retour du Français dissipera tous les errements qui s’enchaînent depuis un mois? Ce serait trop simple. D’ailleurs, Timothé Cognat reste lucide. «J’ai un profil pour casser les lignes, pour me porter vers l’avant, c’est mon style et je ne vais pas en changer, explique-t-il. Mais une équipe, ce n’est pas un seul joueur, c’est un collectif. J’apporterai tout ce que je peux, mais c’est le groupe qui doit se ressaisir. Et je ne doute pas que cela sera le cas.»

C’est forcément dans la douleur qu’il a vécu sa blessure. «Une entorse haute (ndlr: juste au-dessus de la cheville gauche), dit-il. C’était pénible de voir, des tribunes, Servette à la peine. Sans pouvoir aider. Nous sommes dans une phase où il faut retrouver la confiance des débuts. Nos qualités sont toujours présentes, ça va revenir. Je suis à disposition pour samedi, j’ai faim de terrain.»

Le clin d’œil du destin veut que ce soit justement la veille d’un match contre Xamax qui lui avait valu son malheur il y a un peu plus d’un mois. Une occasion pour Servette de se remettre dans le droit chemin? Assurément. Le retour de Cognat doit donner un supplément d’âme dans le jeu, mais aussi dans l’agressivité et l’intensité, qui ont fait défaut trop longtemps.

Vivre sans certains titulaires

Ce derby à la Maladière marque le début du deuxième des quatre tours de la saison. Si Servette veut s’éviter de croiser les Neuchâtelois dans l’ascenseur du doute, il lui faudra faire preuve de caractère. Le retour de Cognat peut y contribuer, celui de Sauthier, rétabli, aussi.

Pour le reste, Alain Geiger doit faire ses choix. Il a voulu lancer une nouvelle dynamique en commençant avec deux attaquants contre Lugano et Zurich: peu d’occasions, peu de jeu, le problème est moins dans le système que dans son animation. Samedi, si le retour de Cognat offre une solution, Servette sera privé de Stevanovic (suspendu pour son expulsion contre Zurich). Par-delà la nécessité de réagir, les Grenat doivent surtout apprendre à vivre et à respirer sans certains de leurs titulaires. «Notre groupe est fort, nous allons faire face», assure «Timo» Cognat.