Denis Zakaria, la réponse sur le terrain uniquement

En vingt-six journées de Bundesliga, Denis Zakaria n’a été titulaire que quatorze fois avec le Borussia Mönchengladbach. Un chiffre qui pourrait être déjà appréciable pour un jeune homme de 22 ans, mais le souci, c’est qu’il traduit un certain recul après une saison 2017-2018 bouclée avec 30 titularisations.

Dans une carrière pour l’instant linéaire, avec les débuts à Servette, le palier franchi au niveau national avec Young Boys puis la découverte de l’étranger, cette situation pourrait être perçue comme un frein. «Ce n’est pas la saison la plus facile de ma carrière», synthétise le milieu de terrain genevois avec humilité. Au point que des rumeurs de transfert ont commencé à apparaître ici et là. Pas de quoi le perturber. «Ces rumeurs, elles ne viennent pas de moi. Je n’ai jamais parlé en ce sens. Mais c’est le monde du football. Dès que ça va un peu moins bien, tout le monde parle à votre place. Surtout vous les journalistes», sourit-il.

L’homme assure se sentir bien à Mönchengladbach, malgré son temps de jeu réduit pour l’instant et la concurrence avec Florian Neuhaus pour le poste de «numéro 8». «Mais sérieusement, tout va bien. Bien sûr que j’aimerais jouer plus, et je donne tout au quotidien pour que ce soit le cas. Vous me parlez de frein dans ma carrière, mais je le vois différemment. Pour moi, chaque joueur doit passer par ce genre de moments pour grandir. C’est une étape de plus, une possibilité d’apprendre supplémentaire. Je le prends de manière très positive.» Pas d’éclat dans la presse, pas de revendication.

Une passe magique

La réponse, il l’apporte sur le terrain, nulle part ailleurs. Vendredi dernier, il était titulaire face à Freiburg et a réalisé une merveille de passe en profondeur pour Thorgan Hazard, qui a pu servir Alassane Pléa pour l’égalisation. «Ah, vous l’avez vue? Elle était pas mal en effet cette passe», sourit le Genevois, très loin de se plaindre de sa situation. «Je joue de plus en plus, si vous regardez bien.» Vrai. Il a en effet été titulaire lors des deux derniers matches du Borussia, ce qui tendrait à prouver que Dieter Hecking compte de plus en plus sur lui et apprécie son état d’esprit toujours positif. Signe d’intégration majeur, le jeune homme est désormais très à l’aise en allemand. En 2018 encore, il rechignait à répondre aux questions dans la langue de Franz Beckenbauer, ne se sentant pas prêt. Ce n’est plus le cas: le vocabulaire est riche, le débit fluide. «Je n’ai pris aucun cours, assure-t-il. C’est juste la pratique au quotidien et le fait que je me sente aussi bien à Gladbach.»

Xhaka et lui, ça fonctionne

Denis Zakaria n’est assuré de rien en équipe nationale non plus, malgré la retraite de Valon Behrami, et même si Vladimir Petkovic fait constamment appel à lui dans le groupe. Son association avec Granit Xhaka est prometteuse, tant les deux hommes sont complémentaires. «C’est facile de jouer avec Granit, je m’entends très bien avec lui et j’apprends beaucoup de lui», confirme le Genevois, qui, à 22 ans, a encore le temps de s’affirmer comme un titulaire indiscutable.

Remo Freuler, que Vladimir Petkovic apprécie beaucoup, est un concurrent sérieux, mais «Zak» a des atouts à faire valoir, comme le nombre de ballons qu’il récupère ou sa faculté à se projeter vers l’avant. Il doit encore gagner en constance, il le sait, et réduire le nombre de ballons perdus. Quant au nombre de cartons jaunes reçus, un reproche qui lui a été fait parfois, il traduit surtout une certaine insécurité dans son jeu. Il en a ainsi récolté cinq lors du premier tour, alors qu’il jouait moins. En 2019, avec un temps de jeu plus grand, il n’en a encore aucun. La preuve qu’il n’est jamais aussi fort et utile que lorsqu’il enchaîne les matches.

