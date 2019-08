De retour au bercail, Tréand retrouve un Carouge ambitieux

À Genève, le bonheur de la promotion se conjugue au pluriel. Si Servette a montré le chemin dès le 10 mai, Étoile Carouge a lui aussi sauté sur l’occasion dans les finales de Première ligue. C’est désormais en Promotion League que Jean-Michel Aeby et sa bande vont évoluer. Et cela commence d’emblée par un choc contre à Rapperswil, un relégué aux dents longues qui veut remonter immédiatement dans l’antichambre de l’élite.

Un choc entre le néopromu et le néorelégué qui veut retrouver de sa superbe? Eh bien oui. Parce que les Carougeois ne comptent pas s’agrafer dans le dos l’étiquette de Petit Poucet. Non, se contenter de jouer le maintien dans le ventre mou du classement, très peu pour eux. «L’objectif que nous nous sommes fixé, c’est une place dans les trois premiers», sourit Jean-Michel Aeby.

Un beau clin d’œil

Si les Stelliens ont vu huit de leurs joueurs quitter la Fontenette, dont Dugourd (Xamax), Amdouni (Stade-Lausanne), Besnard (Perly) ou Pont, ils comptent neuf nouveaux éléments dans le contingent, avec par exemple Sarr (Servette), Boussaha (Grenoble), Gomis (Stade-Lausanne), sans oublier le transfert de l’année pour la Promotion League, le retour de Geoffrey Tréand au bord de l’Arve, là où tout avait commencé pour lui dès 2002.

Tréand, passe donc d’un Xamax qu’il a contribué à maintenir en Super League lors du barrage retour en Argovie, à Carouge, un retour au bercail puisque c’est là qu’il s’était révélé, avant de rejoindre Servette et d’entamer la carrière que l’on sait en Super League (Sion, Servette, Saint-Gall, Xamax). On devrait croire que tout était prévu, planifié, comme un juste retour des choses. Pas du tout!

«C’était surtout le moment de rentrer après cinq ans loin de Genève, explique-t-il. Avec ma femme, qui est Genevoise, nous en avions déjà parlé. Après Saint-Gall, où nous avons eu un enfant, il y a eu Aarau, puis Neuchâtel: nous nous rapprochions déjà. Et puis tout m’indiquait un peu le chemin de la sortie, à 33 ans. Les six derniers mois à Xamax, j’avais très peu joué. Il y a bien eu ce barrage, qui a rallumé la flamme. Mais en fait, cela ressemblait gentiment à un bon moment pour arrêter le foot. Le barrage retour était un magnifique point final après treize ans de ligue nationale. Je rentrais donc à Genève en ayant accepté l’idée de mettre un terme à ma carrière.»

Sauf que voilà: Tréand crapahute toujours derrière un ballon. Chassez le naturel… «C’est à cause de Matias (ndlr: Vitkieviez), souffle-t-il la voix amusée. Il m’a dit qu’il fallait que je le rejoigne à Carouge. J’en ai parlé ensuite avec Piero Costantino, alors directeur sportif à la Fontenette et chemin faisant, je me suis dit qu’effectivement, ce serait un beau clin d’œil que de terminer là où tout a commencé. Mais pas seulement pour le clin d’œil bien sûr. Je sais de quoi je suis encore capable, je me fixe un devoir de performance avec Carouge. Au final, cela me permet d’opérer une transition en douceur. Arrêter d’un coup, cela aurait peut-être été compliqué: cela aurait signifié arrêter mon travail et aussi le sport.»

Fixer la barre haut

Qu’on se le dise: Geoffrey Tréand ne vient pas en Promotion League en préretraite. Il est là, pour la plus grande joie d’Aeby, afin de donner du corps aux ambitions carougeoises de jouer les premiers rôles cette saison. La présence de Sally Sarr, l’autre gros poisson pêché par les Stelliens, atteste de cette envie. «Des joueurs comme Geoffrey ou Sally vont apporter leur expérience des niveaux supérieurs avec eux, explique Jean-Michel Aeby. Ce sera bénéfique pour tout le groupe. Nous nous sommes donné les moyens de renforcer le groupe et nous avons voulu fixer la barre haut – une place dans les trois premiers – parce qu’il faut être ambitieux. Je suis confiant. Je sens que la mayonnaise commence à prendre.» Et puis Carouge pourrait avoir une botte secrète: Julian Esteban. Il ne faut pas s’emballer: six ans après avoir mis fin à sa carrière, l’ex-«futur prodige» a bientôt 33 ans. Il a pris une licence, il suit un programme de préparation physique, mais Carouge et lui-même se donnent le temps de voir comment les choses évoluent. «Il doit retrouver ses sensations, sans précipitation, on verra», assure Aeby.

En attendant, Carouge va immédiatement vivre un premier test grandeur nature à Rapperswil, ce samedi, face à l’un des favoris à la promotion, avec Yverdon, Bellinzone et… Carouge?

Yverdon a de la suite dans les idées

Le sud du canton de Vaud, Stade-Lausanne Ouchy, a fait le désespoir d’Yverdon la saison passée. Mais dans le nord, on a de la suite dans les idées. Rebelote: c’est la promotion qui est visée à nouveau. À Yverdon, on retrouve Anthony Braizat, toujours en place au poste d’entraîneur, plus ambitieux que jamais.

«On repart de zéro, avec neuf nouveaux joueurs, dit l’ex-Servettien. Nous voulons cette saison axer notre philosophie sur le jeu. C’est comme cela que Stade-Lausanne est monté, c’est ce que nous voulons faire. Un jeu posé, des ballons qui ressortent depuis derrière. Nous avons de grandes ambitions, mais il faudra en faire la démonstration sur le terrain. Dès le début contre Bellinzone, un gros morceau, et ensuite dans la continuité.»

Yverdon a perdu en préparation le buteur Jules Haabo (ligament du genou), mais s’est vite retourné. Et la recrue en dit long sur les moyens des Nord vaudois: c’est Christos Aravidis, international grec, qui a été préféré à Gonzalo Arate (ex-GC YB et LS). Quand on a le choix, pourquoi se priver?

«Il a envie de se relancer, explique Braizat. Il n’a joué que quatorze matches la saison dernière.» Yverdon compte sur lui pour trouver très vite la bonne carburation à la pointe de l’attaque. Cela devrait permettre aux Vaudois d’éviter d’aligner trop de matches nuls, comme par un récent passé. Il faudra compter avec eux. D.V.