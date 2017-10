Chênois s’attaque à un LUC modifié de fond en comble

«Si c’est loin d’être l’heure de vérité, c’est déjà un test d’importance qui va nous dire où on en est vraiment.» Le propos pourrait sortir de la bouche de Charly Carreño, l’entraîneur de Chênois. De fait, c’est Georges-André Carrel, le directeur technique du LUC, qui le tient. Cette unité de pensée muscle le bras de fer que vont se livrer les deux rivaux lémaniques ce samedi à Dorigny (17 h 30). Un derby d’autant plus électrique que cet été, cinq joueurs lausannois, dont les Serbes Enes Dustinac et Milorad Kapur, ont rejoint le club genevois…

Dans la nouvelle hiérarchie du volleyball helvétique, dominée par Amriswil (surtout) et Näfels, les vassaux romands jouent des coudes dans l’ascenseur. Le LUC, pour ne pas perdre de sa superbe. Chênois, pour retrouver son lustre d’antan. «On est un peu dans la même situation, note Carrel. Avec un six de base solide et peu de ressources en cas de coup dur. Dans ces conditions, on peut terminer 2e comme échouer au 6e rang…»

Plus encore qu’à Sous-Moulin, où le contingent de Chênois a subi un sérieux lifting, le LUC a changé son équipe de fond en comble. Des titulaires de la saison passée ne subsiste que le fidèle Julien Carrel! Purge ou révolution? «Rien de cela», rétorque le père du passeur, qui évoque plutôt un concours de circonstances. «Nous qui avions l’habitude de travailler à longue échéance, on a été un peu pris au dépourvu», explique l’inamovible dirigeant. Plus question pour lui de prendre du recul. C’est au cœur de l’action qu’il a construit une équipe new-look, entraînée par l’Italien Massimiliano Giaccardi. «Ce n’est pas celle de mes rêves, dit-il. Elle inaugure plutôt une phase de transition. Et c’est aussi un beau défi.»

Plus que ses «mercenaires étrangers», «moins compliqués à engager», reconnaît Carrel, ce sont ses titulaires helvétiques (obligatoirement deux sur le terrain) que le LUC a eu du mal à trouver. On ne remplace pas les internationaux Jovan Djokic (parti à Amriswil) et Quentin Zeller (enrôlé par Chênois) d’un claquement de doigts. C’est notamment le jeune central Karim Zerika (19 ans), en provenance directe de LNB et de Servette Star Onex, qui s’y collera! Comme Reto Pfund, un passeur talentueux de 19 ans, il incarne ce LUC du futur que Carrel espère à nouveau «candidat au titre» dans trois ans!

Solide vainqueur à Schönenwerd (3-0) en ouverture du championnat, le club vaudois attend donc Chênois de pied ferme. Avec son top scorer norvégien Kvalen, son central américain Benesh, son libero portoricain Del Valle et ses ailiers Del Bianco (Can) et Prével (Fr). Une escouade cosmopolite qui demande encore à stabiliser son collectif. En face, Carrel sait que Chênois aura du répondant. «Surtout si Fellay retrouve sa place au cœur du jeu. Il est pour moi le point d’équilibre de l’équipe, son baromètre», estime-t-il.

Là aussi, Charly Carreño doit être d’accord avec lui!

(TDG)