Chaumont, un grand d’Europe pour mettre en jeu la première Coupe Fred Fellay

Pour sa première édition (car il y en aura d’autres!), la Coupe Fred Fellay a tiré le gros lot. Chaumont, c’est un peu la fève de la couronne des rois. Elle ne paie pas de mine mais elle fait des miracles. Le dernier exploit du club du Val-de-Marne? Un succès renversant en Ligue des champions face à l’armada russe du Dynamo Moscou et de son crack français Kevin Le Roux (3-2)! Et dire que Stéphen Boyer, la vedette réunionnaise de l’équipe, et ses coéquipiers, champions de France en titre, étaient mené 2 sets à zéro et même 11-6 dans la quatrième manche…

À Sous-Moulin, le leader de Ligue A sera la tête d’affiche d’un tournoi prometteur. «C’est du costaud» confirme l’Italien Mario Motta, le coach de l’équipe de Suisse, en soulignant la qualité de l’équipe dirigée par son compatriote Silvano Prandi, un septuagénaire élégant et malin. «C’est lui qui a réussi à prolonger de deux ans le contrat de Boyer (ndlr: meilleur marqueur de la Ligue mondiale 2017), un pointu qui aurait sa place dans n’importe quel grand club européen. Mis en valeur par le passeur italo-cubain Javier Gonzalez, il est souvent irrésistible», note l’ancien coach de Pallavolo Lugano.

Pour Chênois, ce tournoi aura un parfum de nostalgie, et pas seulement parce qu’il ravivera le souvenir de Fred Fellay, son jeune espoir décédé en 2007. Il rappellera aussi les temps héroïques, lorsque le club bourlinguait en Coupe d’Europe, remportait le tournoi international de Nouvel-An à Almelo (Ned) ou organisait des final four de Ligue des champions à Sous-Moulin. Une histoire que ses nouveaux dirigeants espèrent faire revivre en réactivant sa filière de formation, incarnée cette saison par les tout jeunes Denis Abramov et Antonio Dos Santos (18 ans).

Aujourd’hui, la formation de Charly Carreño ouvrira cette première édition en se frottant à l’équipe de Suisse, emmenée par les ex-Chênois Sébastien Steigmeier et Jovan Djokic. Et ce ne sera que l’apéritif…

(TDG)