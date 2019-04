Ces sportifs de pointe qui changent de peau pour défier le «Muveran»

Une première 100% française

Un méli-mélo tricolore surgissait de la grisaille dimanche à Gryon à l’arrivée de la 72e édition de la doyenne des épreuves romandes de ski-alpinisme. Didier Blanc, escorté par son compatriote Vincent Favre, levait les bras pour la première fois sur le Trophée du Muveran.



Bien que favori, l’homme d’Évian-les-Bains (Fra), ex-vainqueur de la prestigieuse Pierra Menta, a pourtant fait preuve de prudence. «Avec Valentin, nous avons géré pour ne pas commettre d’erreurs, surtout dans les descentes», chuchote-­­t-il, un brin malicieux.



Le binôme avait beau figurer en tête de course dès le départ, la partie était loin d’être jouée d’avance. «Nous devions rester lucides, assure Didier Blanc. Les conditions étaient éprouvantes.»

Profitant de l’expérience

de Valentin Favre, le Français ajoute à son palmarès l’une des plus belles lignes. «Pour moi, cette course figure juste derrière la série de La Grande Course. Il y a comme un air de Patrouille des Glaciers.» Les Valaisans Yannick Écœur, dont ce fut la dernière sortie avec le maillot du Swiss Team, et Arnaud Gasser ont fini deuxièmes à 5’ 27”. La paire Pierre Mettan - Maxime Brodard s’est classée troisième.



Parmi les Vaudois en vue, la jeune Caroline Ulrich (avec Thibe Deseyn, de Leysin), ainsi que son frère aîné, Florian (avec Léo Besson), ont remporté le titre de champion de Suisse juniors par équipe. La fratrie de La Tour-de-Peilz s’était déjà illustrée en décrochant plusieurs breloques aux Mondiaux de Villars-sur-Ollon en mars dernier.