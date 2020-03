«Certains clubs sont en train de mourir en silence»

Sébastien Pico reste de bonne humeur. «Je dors très bien», sourit-il. Mais depuis l’arrivée du coronavirus en Suisse et la suspension des compétitions sportives, les soucis s’accumulent sur les épaules du directeur général du HC Viège. L’homme ne prêche toutefois pas que pour sa paroisse. Il s’interroge ouvertement, au nom de toutes ces PME dont l’existence pourrait être en danger.

Entre votre courroux dû à la suspension des championnats et l’inquiétude liée au manque à gagner, qui domine?

D’abord, quand une décision du Conseil fédéral tombe, il y a du respect – nous ne sommes pas des spécialistes, donc on se tait et on fait. Il y a bien sûr du respect aussi envers la maladie et ceux qui en sont victimes. Ce vendredi-là, nous avons dû gérer dans l’urgence absolue le match à huis clos contre Thurgovie. C’est lundi, après la séance avec la ligue, que j’ai commencé à me faire des réflexions, que le ressentiment est monté.

Comment les résumer?

On voit, finalement, que les seules mesures prises touchent le sport et l’événementiel. On se dit qu’il y a deux poids, deux mesures. On prend des dispositions dans l’urgence qui, à mon avis, n’attaquent pas le fléau en soi. On prend des mesures un peu alibi qui permettent de dire qu’on a fait quelque chose. Mais quand on voit que tout le reste du pays fonctionne normalement, dans les gares, les écoles, les piscines, les centres commerciaux, les grandes entreprises, tous les lieux publics… Toute la vie peut continuer, sauf nous.

D’où un sentiment d’injustice, sans doute accru par le fait que des stades font le plein pas loin de chez nous?

Exactement, les frontières sont ouvertes par rapport à des zones à risques. On a l’impression qu’il fallait des boucs émissaires et qu’ils ont choisi le sport et l’événementiel. Comme si nous ne faisions pas partie de l’économie. Or un club de Swiss League comme le nôtre s’approche de la cinquantaine d’emplois fixes, plus une cinquantaine de temporaires pendant les matches. Nous sommes des PME comme les autres. Mais sans être considérés, alors on nous laisse nous débrouiller. On force des entreprises à mettre des gens au chômage, voire la clé sous le paillasson. À mon avis, il y a un souci de proportionnalité entre cette décision et l’ampleur de ses conséquences.

Comment l’expliquez-vous?

Cela fait longtemps que le sport suisse n’a plus de lobby au niveau de la Confédération. Le sport de compétition est là, quelque part dans l’économie, comme quelque chose de sympa mais un peu superflu, sans importance. On trouve très bien qu’il y ait des précurseurs, des idoles comme Roger Federer ou Nico Hischier pour inspirer notre jeunesse. Mais lorsqu’il s’agit d’avoir une certaine reconnaissance pour ce qui est fait, c’est plus compliqué. On n’a plus d’Adolf Ogi qui, quoi qu’on pense de ses idées politiques, incarnait quand même une voix du sport – et elle était entendue.

Quel est votre degré de souci concernant les finances du HC Viège?

Grâce à nos nouvelles infrastructures, nous avons gagné en solidité, on va survivre. Mais il y a encore trois ans, une telle décision nous aurait porté le coup de grâce. Sur un match comme celui contre Thurgovie, où on attendait 3500 spectateurs dont environ 1500 payants, on parle de plusieurs dizaines de milliers de francs de manque à gagner. Sur un budget d’environ 5 millions, ça va vite, d’autant que les joueurs ont tous reçu des primes après cette qualification. On connaît le sport: on n’a pas forcément affaire à des entreprises dont les liquidités sont énormes, on fonctionne un peu sur le fil. Donc dès le moment où il n’y a plus d’entrées et qu’il faut continuer à faire face aux dépenses, c’est vite problématique.

Qu’en disent vos confrères des autres clubs?

Beaucoup ont l’air résignés. Mais la résignation n’est pas la bonne méthode, c’est le premier pas vers la mort. Tout le monde est d’accord, sur le fond, mais peu s’expriment. Par respect envers mes collaborateurs, mes partenaires, je n’ai pas le droit de me taire. Après, ce sera trop tard. C’est très injuste pour ces entreprises, cette affaire va toucher de plein fouet des familles entières. À Viège, indirectement, on fait vivre le boulanger et le boucher du coin. On travaille avec des entreprises locales qui, aujourd’hui, ne livrent plus. Les dommages collatéraux sont énormes et personne ne les voit. Lors de la séance de lundi, j’ai demandé aux représentants de la ligue d’être clairs à ce sujet dans leurs échanges avec la Confédération: concrètement, on joue la survie de clubs. Certains sont en train de mourir à petit feu et en silence. J’espère qu’on s’en rendra compte.

Si la situation devait ne pas évoluer d’ici à la mi-mars, qu’espéreriez-vous?

Il y a deux possibilités: soit il y a une conscience générale du problème et on juge nécessaire de faire passer toute l’économie helvétique au second rang; soit j’attends que le sport et l’événementiel soient traités comme les autres.

S’il fallait choisir entre tout annuler ou finir la saison à huis clos, quelle option privilégieriez-vous?

Pour l’heure, la seule décision formelle de prise, c’est de faire jouer toutes les séries à partir du 17 mars, si possible au meilleur des sept matches. Les clubs ont exclu d’évoluer à huis clos. Il y a le côté émotionnel, mais aussi les contraintes financières. Il n’est pas exclu que le moindre des maux soit de ne plus jouer, pour les clubs. Mais cela dépendra beaucoup, aussi, des discussions autour des droits TV, une composante capitale. Il faut se poser les bonnes questions avant que le mal ne soit trop profond. Pour l’instant, je ne vois pas au-delà du 17 mars. J’espère que la raison l’emportera.

Un fonds d’urgence vous semblerait-il juste, comme lorsque les vignerons sont victimes de la grêle?

Le message du Conseil fédéral a été clair: il y a une situation d’urgence, on décide et on ne rémunère pas. En gros, démerdez-vous! Après, je pars du principe que nous sommes dans un pays où règne une certaine solidarité. Et oui, le point d’éventuels dédommagements pourrait, le cas échéant, au moins être revu si le scénario du pire devait advenir. Aujourd’hui, les dommages sont contrôlables. Mais plus on avance, plus ce sera dur. On entend déjà, dans l’événementiel, les premières entreprises qui ferment partiellement, voire définitivement.