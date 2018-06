Cecchinato est passé de la sale affaire à la belle affaire

Prenons le pari que Pippo Inzaghi himself n’aurait pas renié un tel plongeon. Sauf qu’au contraire de l’ancien joueur de l’AC Milan, club dont il est fan, ce n’est pas dans la surface de réparation que Marco Cecchinato (25 ans) a bondi, mais plutôt dans la lumière. Lui qui était arrivé à Paris dans l’anonymat le plus complet s’est retrouvé mercredi en une de tous les journaux d’Italie. Une folie! Qui valait bien le coup, puisque le No 72 ATP, tombeur de Novak Djokovic, écrit une storia magnifica à Roland-Garros, de celles qui agitent les médias du monde entier et, mieux encore, toute la Botte, privée de crampons depuis que la Squadra azzurra a manqué le Mondial. «Ce que Marco est en train de réaliser était inimaginable, inespéré», savoure Ubaldo Scanagatta, journaliste transalpin qui écume le circuit depuis des décennies. «Même pour nous, ce joueur était relativement méconnu il y a encore dix jours», ajoute Luca Mariantoni, plume de «La Gazzetta dello Sport».

Des échanges accablants

Eh oui, à la mi-mai, «Ceck» – son surnom – n’était personne. En cinq tours de magie, il est devenu quelqu’un et il aspire à le rester en ajoutant d’autres pages à son histoire. Si celle-ci ne fait causer que maintenant, elle est pourtant déjà riche de quelques chapitres. Le plus beau s’écrit en ce moment, mais l’un des précédents a sa noirceur. Dans les traces que le droitier au délicieux revers à une main laisse sur la terre battue parisienne s’inscrivent les dix-huit mois de suspension dont il avait écopé à l’été 2016 après avoir été soupçonné d’avoir truqué un match neuf mois plus tôt lors d’un Challenger disputé au Maroc.

S’il a toujours nié en bloc ces accusations et s’il a finalement été blanchi pour vice de forme (heureusement pour lui, car des échanges WhatsApp avec un ami et la réservation anticipée d’un avion l’accablaient), le Sicilien sait bien que son passé ne sera jamais apaisé. Son présent non plus, remarquez, tant c’est un tourbillon de bonheur et de sollicitations qui l’emporte depuis près de quarante-huit heures. «Tout cela a déjà changé ma vie», hallucine-t-il.

On ignore quels ont été ses vœux le 31 décembre dernier, mais force est de reconnaître que 2018 est pour l’heure bénie pour lui, puisqu’en avril il avait enlevé son premier ATP à Budapest alors qu’il avait perdu en qualifications du tournoi hongrois! «Peut-être que je rêve», avait-il à l’époque murmuré dans le micro. Un propos qu’il a repris mardi soir après s’être offert «Djoko». Mais non, l’Italien ne rêve pas. Il est juste en plein conte de fées et avoue ne pas trop savoir où cela va s’arrêter. Une chose est sûre: il réveille à Paris les fantômes de Gustavo Kuerten (vainqueur en 1997 en étant 66e mondial) et de Martin Verkerk (finaliste en 2003 en étant 46e ATP)

Du coup, sa demi-finale de vendredi contre Dominic Thiem, il compte l’empoigner de la même manière qu’il avait pris le Serbe, soit avec sérieux et discipline, ainsi que ce doux mélange d’agressivité et de subtilité qui lui a permis de rendre «Nole» zinzin. Seront-ce les bons ingrédients pour aller en finale, y défier vraisemblablement Rafael Nadal? «Je ne sais pas, tout me semble désormais possible», répond-il. Même l’impossible. Surtout l’impossible. «Cecchinato, c’est la plus grande sensation de l’histoire du tennis masculin italien et ce n’est peut-être pas terminé, s’enthousiasme, façon Roberto Begnini, le journaliste d’Eurosport Simone Eterno. Dans cette quinzaine, il semble être en mission.»

«Son histoire n’est pas finie»

Il l’est, sinon quoi il ne se serait pas frayé pareil chemin à Roland-Garros, puisque son grand mérite n’a pas été seulement de battre Djokovic, mais bien de s’offrir tour à tour Marius Copil, Marco Trungelliti puis deux têtes de série, Pablo Carreno Busta et David Goffin – en espérant, bien sûr, qu’il n’avait pas parié sur lui. Difficile jusque-là de faire mieux que ce tableau de chasse. Mais le Transalpin peut faire encore plus fort, ce que tout le monde se plaît à lui répéter. «Son histoire n’est pas finie, lance ainsi Corrado Barazzutti, demi-finaliste ici en 1978 et actuel capitaine d’une équipe de Coupe Davis dont «Ceck» ne fait même pas partie. Je veux croire en lui au vu de tous les progrès qu’il a accomplis; techniquement, il s’est beaucoup amélioré, au service et en slice notamment. Son jeu de défense et son jeu de jambes sont aussi très performants désormais. Avec la confiance qu’il a, pourquoi n’irait-il pas en finale?»

C’est bien vrai, ça, pourquoi?

Nadal s’est trouvé une alliée: la pluie

Parce que la pluie est venue doucher la Porte d’Auteuil, on ne connaît toujours pas les noms des demi-finalistes du haut de tableau masculin. Mais une chose est sûre, Rafael Nadal ne faisait pas vraiment le fier avant que les gouttes n’interrompent son quart de finale contre Diego Schwartzman. Longtemps, trop longtemps selon les standards qu’il a établis sur l’ocre de Paris, le No 1 mondial – qui a égaré la manche initiale, son premier set perdu ici depuis 2015 – s’est en effet trouvé handicapé sur son coup droit. Son lift n’a jamais répondu comme attendu devant l’Argentin, la balle ne «giclant» pas de sa raquette comme elle a pris l’habitude de le faire en ces terres si souvent conquises.

À dire vrai, alors que le jeu a pour de bon cessé mercredi sur le score de 4-6, 5-3, on peut croire que «Rafa» s’est trouvé une vraie alliée avec la pluie. Comme en finale du tournoi de Rome contre Alexander Zverev. Sans l’intervention des cieux, quels malheurs lui aurait encore fait le courageux Schwartzman?

La question se pose et se voit accompagnée d’une autre interrogation: est-ce parce que Robin Söderling, son si célèbre bourreau de 2009, a posé le pied mercredi à Roland que l’Ibère se trouve dans ses petits souliers? Verdict tout à l’heure, avant les demi-finales dames. Mais sachant que le Suédois a prévu de rester à Paris au moins une journée

de plus, Rafael Nadal peut encore trembler, même s’il semblait avoir repris un peu de vigueur après la première interruption.

Tout, désormais, est une question de gestion nerveuse, au cours d’une nuit où Diego Schwartzman aura sûrement été amené à se poser cent questions et peut-être à voir passer en boucle les grosses opportunités gâchées dans le premier set. Juan Martin Del Potro et Marin Cilic, eux, auront sans doute mieux dormi, puisqu’ils n’en étaient qu’au tie-break du premier set, dans l’autre quart de finale. A.CE.

