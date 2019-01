Ce n’était pas «Stan the Man», mais on a vu le «Stanimal»

Tous les questionnements sont encore à fleur de peau. Il y a dix-huit mois, Stan Wawrinka mesurait l’ampleur du défi. Deux opérations au genou gauche en 2017, l’enfer promis avant le purgatoire, une carrière entre parenthèses, sinon en fragile suspension. Et aujourd’hui, en quittant l’Australie, cette élimination écœurante qui tourne en rond dans la tête. Tropisme du sentiment d’injustice: bien sûr que pour avoir traversé tout ça, il méritait mieux. Mieux que ces quatre sets au cordeau, quatre tie-breaks étouffants, dont trois l’auront étouffé d’ailleurs. Quand tout se joue sur si peu, sur deux ou trois points, quand c’est Raonic qui lève les bras au ciel à la fin, toutes les interrogations sont comme la mauvaise herbe: elles poussent partout.

«J’en voulais plus»

À la fin, il n’en demeure pourtant qu’une: Wawrinka peut-il redevenir «Stan the Man», ce guerrier magnifique qui a trois tournois du Grand Chelem a son palmarès? Autant qu’Andy Murray. Au soir de son élimination, il a le regard triste. «C’est encore compliqué à dire, l’année ne fait que commencer, lance-t-il. C’est dur de sortir comme cela, ici, j’en voulais plus, évidemment. J’ai retrouvé une ambiance de folie, un match plein, c’est pour ces atmosphères-là que j’ai bossé pour revenir à niveau. Maintenant, je suis triste, c’est vrai. Mais je dois me souvenir que je n’avais aucune garantie de pouvoir rejouer ainsi après une telle blessure. Avec le recul, je crois que je serai content de ma performance. Après, pour regagner un grand tournoi, c’est encore autre chose. Je suis heureux de la qualité de mon jeu, cela s’est joué contre Raonic sur peu de points, je suis très satisfait sur le plan physique, mentalement je me sens très bien également. Je pense que je peux faire une belle saison, remonter au classement.»

À l’horizon de son 59e rang ATP actuel, il est une épine dans le pied de ses futurs adversaires. Il va gagner des places s’il continue sur sa lancée, c’est certain. Parce qu’à 33 ans, il a une confiance élevée en ses capacités. À Melbourne, Wawrinka a mal joué une heure contre Gulbis avant que le Letton ne se blesse et l’abandonne à ses doutes. Il aurait sans doute préféré batailler plus longtemps dès ce premier tour pour se préparer mieux à ces quatre heures de duel qui l’attendaient contre Raonic. Mais cela ne l’a pas empêché de répondre présent pour l’épreuve de force que le Canadien lui a infligée.

Les assurances existent, même en désordre. Le service d’abord: si Wawrinka a parfois manqué de constance aux plus mauvais moments, soit dans les trois derniers jeux décisifs, sa mise en jeu a longtemps fait souffrir son adversaire. Il était même en avance durant presque trois sets sur le nombre d’aces délivrés, la grande spécialité du grand Raonic. Bien sûr, il y a eu quelques erreurs dans le jeu: quand le Vaudois parlait, avant le tournoi, de rythme des matches à retrouver, c’était ce timing dans les échanges qu’il évoquait. Son coup droit et son revers sont à nouveau des armes, qui demandent des certitudes pour s’affûter encore. Mais c’est surtout physiquement que l’ex-N° 3 mondial s’est rassuré. Son genou ne le fait plus souffrir, il supporte les appuis et les charges. C’est sur ce point que le Vaudois cherchait le plus de réponses.

Wawrinka a quitté Melbourne comme il y était arrivé: avec un tee-shirt floqué de son surnom, «Stan the Man». Il n’est peut-être pas encore cet homme-là, mais on a vu le «Stanimal» se réveiller en lui. Ce premier pas, fût-il bref, était important.

(TDG)