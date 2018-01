Ce n’est pas une défaite qui va briser l’envie de Genève Volley

L’histoire d’un match ne s’écrit pas d’une seule traite. Elle se nourrit de ruptures, de pertes ou de sursauts d’inspiration, de renversements de situation. Samedi, le choc au sommet de LNB entre Genevoises et Bernoises aurait pu se jouer en trois actes. «Oui, on aurait dû régler l’affaire sans plus attendre», marmonne la revenante Marion Vaucher, plus frustrée que dépitée. De fait, à 15-12 dans le troisième set, un autre match a commencé. Drôle de trame narrative. Jusque-là dominantes, les volleyeuses locales ont brusquement perdu le fil de leur jeu. «Ça a été l’extinction des feux», assène Ludovic Gruel. Et impossible de retrouver la prise…

Comme l’automne dernier, le leader Münchenbuchsee s’est donc imposé à l’usure, 15-8 au tie-break, en bombardant l’arrière-garde genevoise. «C’est une grosse piqûre de rappel. En volley, on ne gagne pas si on flanche en réception. C’est une règle d’or», ajoute l’entraîneur genevois. Sa réflexion est d’une implacable lucidité. Ludovic Gruel est du genre pince-sans-rire. Ses joies comme ses colères sont intérieures. «Même en remportant aisément les deux manches initiales, mes filles n’ont pas été extraordinaires, dit-il. C’était un match de reprise, moyen. Et puis, en face, il faut dire qu’elles ont sacrément bien servi…»

Au-delà du résultat et des insuffisances qu’il a révélées, tout n’est pourtant pas à jeter! Le potentiel de Genève Volley est là, incarné par la jeunesse de son six (21 ans de moyenne d’âge!), par le culot de sa benjamine, la centrale Louise Gillon, par l’envergure (pas toujours bien exploitée) de l’immense Américaine Annayka Legros (1,96 m!), par le punch de Shanon Berger et le calme de Nicole Hess, l’autre renfort des États-Unis.

Et puis, il y a Marion Vaucher, «un vrai plus pour l’équipe, qui va beaucoup lui apporter dans le tour final», estime Ludovic Gruel. Après deux ans d’études aux États-Unis, l’ancienne internationale juniors a retrouvé avec bonheur le plancher et le public de Henry-Dunant. Malgré un coup de pompe en fin de partie et un rôle d’oppo qui ne la ravit pas vraiment, l’ailière n’en a pas moins tiré son épingle du jeu en marquant 15 points.

Pour le club genevois, qui vise plus que jamais la promotion en LNA (il a fait acte de candidature auprès de Swiss Volley), cette défaite «anecdotique» ne diminue en rien sa détermination. (TDG)