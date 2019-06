Carouge prend une option sur la Promotion League

Trois jours après avoir démonté Soleure, Étoile Carouge s’est fendu d’une nouvelle performance de choix en dominant Tuggen 2-0 à la Fontenette. Un score qui récompense mal la générosité dans l’effort et le talent des hommes de Jean-Michel Aeby, mais qui leur permet d’envisager avec optimisme le déplacement de samedi en terre schwytzoise. Même s’il ne faut jamais jurer de rien (le passé récent est là pour le rappeler…), l’affaire paraît bien emmanchée.

Sans nul doute, la formation carougeoise est d’un calibre supérieur au 2e du groupe 3, certes doté d’une puissance de frappe qui peut faire mal (plus de 80 buts inscrits cette saison), mais qui a été parfaitement muselée. En trois rencontres de finales, les Stelliens n’ont pas concédé le moindre but et accordé un minimum d’opportunités à leurs opposants. Mardi soir, seul Jakupov (frappe de près repoussée par Lecureux/20e) est parvenu à inquiéter le portier carougeois.

Vitkieviez omniprésent

Les occasions ont en revanche été multiples pour les locaux, avec un ballon manqué par Vitkieviez seul à 6 mètres après 48’’ déjà… Outre d’autres franches opportunités, le portier Marty a été sauvé à trois reprises sur sa ligne par un défenseur avant la pause, à chaque fois sur une action du même Vitkieviez! Autant dire si l’ouverture du score du No 7 dans les arrêts de jeu, d’une frappe de 18 mètres à ras du sol et du poteau tout à la fois, était méritée.

Et l’on n’a pas encore relaté le penalty sifflé par l’arbitre à la 29e pour faute sur Correia… puis annulé après intervention de son assistant! Il est vrai que l’attaquant carougeois s’était un brin laissé tomber. La domination des Stelliens se poursuivant après la pause, le 2-0 inscrit d’une superbe déviation de la tête d’Amdouni sur un centre de… Vitkieviez ressortait de la plus élémentaire logique. Victoire cristalline donc, et avec un blanchissage, un point essentiel.

«C’est vraiment très positif de ne pas avoir pris de but chez nous. Nous les avons bien maîtrisés, défendu collectivement. On aurait pu gagner 5-0, mais je suis très content de ce score et de notre performance», confiait le capitaine Jérémy Faug-Porret. Qui ne s’inquiétait pas outre mesure de la suspension pour le match-retour du précieux Machado: «On a un collectif fort et on ne voit pas la différence lorsqu’il faut remplacer un joueur. Il faudra afficher le même état d’esprit: agressivité et concentration», concluait-il.

