«Ça ne sera pas la même Suisse qu'en mars 2016»

Parce qu’elle en a dés­ormais la maturité et les fulgurances, la Suisse de Petkovic est sans doute capable de tous les bonheurs, joyeuse au jeu, sûre de son potentiel. Parce qu’elle ne sait pas toujours s’accommoder de ce nouveau statut, elle est encore adolescente à l’idée de constance. Ici, toutes les promesses tenues qui se dessinent. Là, toutes ces absences frustrantes. Tropisme d’une fatalité malsaine. Cette Suisse est devenue grande dans ses intentions et sa philosophie; elle demeure encore petite dans ses travers.

À Dublin, ce jeudi soir, on devine déjà ce que les Suisses voudront proposer: de la possession, un style, une volonté de domination. Mais on ne sait pas encore quel visage ils montreront vraiment, ni à quel moment. C’est le bonheur et le drame de cette sélection que de souffler le meilleur comme le pire. D’enchaîner après une prestation de haut vol un non-match, de s’oublier à l’intérieur même d’une rencontre.

Des souvenirs douloureux

Les exemples le soulignent. La Suisse peut livrer une magnifique performance contre la Serbie au Mondial 2018 pour s’imposer 2-1 et perdre le fruit de cet exploit quelques jours plus tard, fantomatique contre la Suède en huitièmes de finale.

Elle peut commencer son match en enfer contre la Belgique en encaissant deux buts, vertige de l’abîme, avant de tutoyer la perfection pour déclasser les Diables rouges en marquant cinq buts et s’offrir le Final Four de la Ligue des nations. Où elle aura étouffé le Portugal sans en tirer profit, avant de… craquer.

Elle peut enfin proposer 80 minutes exceptionnelles de maîtrise et d’efficacité fin mars à Bâle pour mener 3-0 contre le Danemark, dernier match disputé dans ces éliminatoires de l’Euro 2020, puis littéralement se liquéfier pour concéder trois buts et l’égalisation entre la 84e et la 93e, neuf minutes de coma.

La tentation est grande de ne vouloir que le meilleur en gommant le pire, d’attendre de Vladimir Petkovic et de ses internationaux la perfection, toujours. Pas raisonnable. La Suisse fait de son mieux, avec ses moyens, sans un Shaqiri qui brandit l’excuse de la déprime pour s’éviter cet Eire - Suisse, par exemple. S’il faut tendre à la perfection, il faut raison garder, la Suisse n’a pas toujours tous les arguments de ses ambitions.

En revanche, on pourrait lui demander moins d’amplitude dans ses extrêmes, au moins pour ce qui est de ses moments d’égarements.

Le match de 2016

«Petko» ne le sait que trop bien. «Sa» Suisse doit mieux contrôler ses crises de foi. Il a aussi la mémoire du mois de mars 2016. Pour se préparer à l’Euro qui suivait, la Suisse avait justement défié en amical l’Irlande à Dublin: défaite 1-0, un de ces non-matches où tout va de travers.

Le «Mister» en a parlé comme pour mieux se persuader de ce qu’il faudra mettre en œuvre ce jeudi soir. «Il faudra être prêt dès le début de la partie, pas comme en 2016 quand nous avions encaissé le 1-0 après deux minutes, a-t-il grommelé. Nous devrons faire face au soutien du formidable public irlandais en y étant préparé (ndlr: 40 000 supporters façon Green Army attendus à l’Aviva Stadium sur les 51 000 places disponibles). Mais cette fois, ce n’est pas un match amical, ce ne sera pas la même Suisse qu’en mars 2016.»

Très bien. Justement, quelle Suisse alors? Avec une défense à trois ou à quatre? Avec quelle option pour pallier la défection de Shaqiri? Avec quel schéma de jeu et surtout, quel visage cette fois? Le meilleur ou le pire?

Gagner sans les absents

«Nous avons les meilleurs 23 joueurs à disposition, aime répéter Petkovic depuis le début de la semaine. Nous voulons les trois points, déjà pour que le classement soit plus joli à regarder. Certains ne sont pas là,

il n’y a pas que Shaqiri qui manque à l’appel. Mais nous avons suffisamment de solutions internes pour montrer que la Suisse peut exister sans eux, peut bien jouer sans eux, peut gagner sans eux.»

Tout un programme. Aux Suisses de l’embrasser en exploitant tout son potentiel. Sans s’égarer et en gérant ses temps faibles avec plus d’assurance que contre le Danemark.

L’équipe de Suisse probable: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Xhaka; Mbabu, Zakaria, Freuler, Mehmedi; Embolo, Seferovic.