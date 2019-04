Bonjour tristesse, Peter Sagan traîne son spleen et ne gagne plus

Il y a un an, Peter Sagan inquiétait un peu. Il n’avait gagné que deux fois avant Paris-Roubaix et semblait avoir perdu son «mojo». Le Slovaque n’en finissait plus d’empiler les places d’honneur, avant de se reprendre et d’ajouter Gand-Wevelgen, puis l’«Enfer du Nord» à son palmarès. Il enchaînera sur un succès d’étape au Tour de Suisse, trois au Tour de France, ainsi que son habituel maillot vert sur les Champs-Elysées. Les suiveurs étaient presque rassurés.

Mais en 2019, le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe inquiète franchement, cette fois. Il n’a levé les bras qu’une fois, au tour Down Under en janvier, et… plus rien. Une situation qui ne manque pas de susciter des interrogations. Sagan a cédé sa tunique de Superman des pelotons au Français Julian Alaphilippe – huit succès cette année, une performance «saganienne» – mais qui ne sera pas dans le Nord dimanche, car encore un peu trop «léger» pour les pavés.

Le poids, justement, est un des soucis que connaît le coureur slovaque. Malade sur Tirreno-Adriatico, il a perdu quatre kilos. Mais un autre problème semble lui peser sur les épaules: son union glamour avec Katarina Saganova s’est brisée l’été dernier en plein Tour de France et tout n’est pas encore réglé. Sagan, si prompt à (s’)amuser sur le vélo traîne son spleen et les résultats ne suivent plus. À 29 ans, il semble fatigué de la vie de saltimbanque.

«Parfois, j’en ai vraiment marre, c’est trop pour moi. Je suis heureux que cela ne durera plus que quelques années, avait-il soufflé l’été dernier, au terme de la Grande Boucle. Quand je loge dans un hôtel, je ne sais même plus si je suis en Belgique, en Amérique ou en France…»

Cette saison, changement de ton. Il assure que tout va bien, que les podiums et les victoires vont revenir. Mais il s’agace aussi que les médias s’intéressent plus à son éventuel déclin qu’aux bouquets remportés par les autres. «C’est étrange que toutes les caméras de télévision soient ici, et non pas avec le vainqueur», a-t-il grincé dimanche dernier, après une décevante 11e place au Tour des Flandres.

«Ce n’est pas une excuse»

Les suiveurs peinent à expliquer cette méforme et ils ne sont pas les seuls. Patxi Vila, le directeur sportif de Bora-Hansgrohe, ne comprend pas non plus. «Milan-San Remo, les Flandres et Paris-Roubaix étaient trois objectifs majeurs, a expliqué l’Espagnol. Son virus pendant sa préparation n’a pas aidé, c’est certain. Il a été plus affecté que nous le pensions, mais ce n’est pas une excuse. Peter ne retrouve pas la forme et nous devons analyser pourquoi, trouver ce qui ne va pas et le changer. L’objectif est toujours de gagner. Nous avons travaillé six mois pour ça!»

Sur son simple statut, Sagan fera tout de même partie des grands favoris sur Paris-Roubaix dimanche, l’Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège, ensuite. «Je suis impatient. Les prochaines classiques arrivent et je suis confiant quant à ma capacité à m’améliorer. Je pense que ça revient.» On est bien loin de la confiance énorme qu’il avait l’habitude de manifester. Mais pour paraphraser ce qu’a dit un jour le philosophe local Franck Ribéry, né à une soixantaine de kilomètres de Roubaix: «La routourne tourne». Surtout dans le vélo.

