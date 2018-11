Anaïs Kistler: «J’ai davantage de bleus au rugby qu’à la boxe»

Anaïs Kistler a du punch à revendre et un sacré tempérament. Cinq fois championne de Suisse de boxe, la Veveysanne d’origine neuchâteloise a livré 67 combats, avec à la clé 52 victoires, 13 défaites et deux nuls. Mais depuis un an, cette infirmière de 29 ans a délaissé les rings et raccroché les gants. La raison? Déçue de ne pas avoir obtenu une qualification olympique, elle était sur le point d’embrasser une carrière professionnelle. Las, le manager qui devait lui permettre de franchir ce cap a renoncé au dernier moment. Le cœur serré, la championne a jeté l’éponge et s’est dirigée vers de nouveaux horizons.

Elle décide alors de se faire plaisir, en participant à la Patrouille des Glaciers, à l’instar de ses frères, ses sœurs et son père. Elle rejoint aussi un peu par hasard l’Albaladejo Rugby Club. Comme loisir. Mais une fois les doigts pris dans l’engrenage, Anaïs Kistler reprend goût à la compétition. De fil en aiguille, elle rejoint l’équipe de Suisse. Dispute sa première rencontre internationale en Finlande avec un temps de jeu de 40 minutes. «J’ai découvert ce monde et l’esprit d’équipe du rugby, s’enthousiasme cette 3e ligne des Alba Ladies. J’ai aussi appris à connaître les troisièmes mi-temps. Une vraie fête où les deux équipes boivent des coups ensemble. On élit aussi les meilleures joueuses, alors que celle qui a fait la pire bourde doit trimbaler une licorne en peluche pendant une semaine et poster des photos avec elle!»

«Tu prends la pâtée»

Une ambiance qui diffère du monde pugilistique. «Au rugby, on est 23 (avec les remplaçantes) à viser un même but et c’est ce qui me plaît dans le sport d’équipe. À la boxe, tu es seule à monter sur le ring. Si tu rates un coup ou si tu ne lèves pas ta garde, tu prends la pâtée. Tout est axé autour de toi. Alors qu’au rugby, tu es noyée dans le groupe. Tu peux réussir une belle performance individuelle et perdre le match, ou passer à côté, alors que l’équipe s’impose. Cela dit, les deux disciplines sont dures physiquement et mentalement. En rugby, il faut s’attendre à être plaquée, à prendre des coups, tout en restant tactique et lucide.»

La reconversion d’Anaïs dans l’ovalie a, dans un premier temps, rassuré son entourage. Son père, en particulier, était heureux qu’elle rejoigne un sport d’équipe. Mais quand il a vu sa fille pour la première fois sur le terrain, il a tout de suite compris qu’elle n’avait pas fini de collectionner les blessures. Plus qu’à la boxe? «J’ai davantage de bleus au rugby, concède Anaïs Kistler. Mais au niveau musculaire, il y a plus de courbatures à la boxe. On reçoit aussi plus de coups à la tête sur un ring. Mais dans les deux cas, tu sens bien ton corps après un match!»

«J’ai gardé la rigueur que la boxe m’a transmise. Au niveau mental, je ne lâche jamais rien»

L’adaptation entre les deux sports s’est faite très naturellement chez elle. Sa nouvelle activité a pu se calquer sur la gestion des entraînements, l’hygiène de vie et la diététique de son ancienne vie. «J’ai gardé la rigueur que la boxe m’a transmise, poursuit-elle. Au niveau mental, je ne lâche jamais rien. Je suis capable d’écouter les instructions de l’entraîneur et de constamment me corriger.» Des qualités que ses coéquipières ont très vite remarquées. «Anaïs nous apporte son punch, on sent que c’est une sportive qui aime la compétition et gagner», atteste l’internationale Nicole Gerber.

L’infirmière vaudoise espère accompagner le XV de l’Edelweiss aux Européens ou aux Mondiaux. «J’ai l’impression que je progresse chaque week-end», estime celle qui aimerait aussi goûter au rugby à VII. Une discipline inscrite au programme des JO depuis 2016. Qui sait, le rêve olympique n’est peut-être pas terminé pour Anaïs Kistler? En attendant, on retrouvera l’ancienne boxeuse et ses coéquipières ce samedi à Yverdon, face à la République tchèque. (TDG)