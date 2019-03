«Alan Shearer qui célèbre un de mes buts, c’est cool»

Fabian Schär sait qui est Marc Hottiger, bien sûr. «Le premier Suisse à avoir joué à Newcastle», sourit le Saint-Gallois dès qu’on évoque le nom du Vaudois. Le défenseur central en est conscient: les gloires du passé sont importantes dans ce club d’immense tradition qu’est Newcastle. Raison de plus pour être fier d’avoir été adoubé par le plus grand joueur de l’histoire des Magpies, le grand Alan Shearer.

Vous l’avez déjà rencontré, Alan Shearer?

Non, pas personnellement. Mais il n’y a pas besoin de l’avoir vu pour se rendre compte à quel point il est une légende à Newcastle. C’est incroyable: il est partout.

Une légende absolue, qui a dit du bien de vous récemment sur la BBC. Vous l’avez entendu?

Pas dernièrement, non, mais j’ai vu une vidéo où il célèbre l’un de mes buts et devient fou de joie. C’était plutôt cool (rires)!

Newcastle est une ville folle de football. Comment se matérialise cette passion au quotidien?

On la sent chaque jour. Dans le stade déjà, c’est le feu. On a renversé deux situations compliquées contre Everton et Manchester City. Là, ce qu’il s’est passé parmi les supporters… je n’ai même pas de mot pour le décrire! Regardez, je suis là devant vous, quelques semaines après, et je n’arrive même pas à dire ce que j’ai ressenti pendant ces moments. Je ne l’avais simplement jamais vécu.

Et au quotidien?

Les gens vivent pour ce club. Chaque fois qu’on se fait aborder dans la rue, toujours de manière très respectueuse et polie, ils nous rappellent à quel point Newcastle United fait partie de leur vie.

Vous habitez au centre-ville?

Non, je vis à cinq ou dix minutes de la ville. Mais la passion est la même, je vous assure. C’est vraiment un club à part en Angleterre.

Ça a compté dans votre décision de le rejoindre, à l’été 2018?

Bon… comment dire? Je connaissais Newcastle, bien sûr, j’avais déjà joué dans le stade en plus.

Ah oui, quand?

Lors des Jeux olympiques de 2012, on y avait disputé un match.

Alors, ça a pesé?

Vous savez, quand vous décidez de signer dans un club, vous le faites pour différentes raisons. C’est un paquet.

Et qu’y a-t-il dans ce paquet?

La ligue, le club, la ville. Tout ça compte, bien sûr. Newcastle réunit tout ça, mais au final, ce n’est pas le critère déterminant. Celui qui compte le plus, quand vous prenez votre décision, c’est l’intérêt que vous porte l’entraîneur.

Vraiment?

Oui. C’est bien beau d’habiter une ville agréable, mais pour se sentir bien dans la vie, il faut être bien sur le terrain. C’est la priorité absolue.

Et donc vous vous sentez bien à Newcastle?

Très bien, même.

On a l’impression que le jeu anglais est fait pour vous…

Je me sens à l’aise en Angleterre, c’est sûr, mais j’appréciais aussi bien le style espagnol. Je suis un défenseur qui aime poser le ballon et relancer. J’ai eu du plaisir en Espagne, où le jeu est toujours bien soigné et le ballon bien traité. J’ai eu la chance de connaître trois grands championnats, l’Espagne, l’Allemagne et l’Angleterre, et j’essaie de tirer le meilleur des trois.

Vous voilà depuis lundi avec l’équipe de Suisse, où le renouvellement des cadres est une réalité. Vous devenez un leader dans cette équipe?

Certains joueurs ont plus de responsabilités et c’est normal. Certains ont dépassé les cent sélections et ce sont eux les leaders, mais je prends mes responsabilités également.

L’équipe de Suisse a-t-elle franchi un palier depuis la Coupe du monde?

Oui, on a fait un pas en avant. On l’a prouvé contre la Belgique, en terminant en tête de ce groupe très difficile de Ligue des nations.

Une manière de se racheter après ce match face à la Suède à la Coupe du monde?

Je trouve que certaines critiques étaient fausses après la Coupe du monde. Oui, on a été éliminés en huitième de finale et on était les premiers déçus de ce match face à la Suède. Mais j’ai l’impression qu’on a un peu vite oublié tout ce qui a été fait avant.

Les critiques sont normales, non? Le public était déçu, la presse aussi.

Jusqu’à un certain point, oui. Mais je vais vous dire: on a assez d’expérience dans cette équipe pour faire nous-mêmes notre autocritique. On sait ce qui a marché ou pas. Et on sait aussi qu’on est sur le bon chemin. Et ce n’est pas nouveau: il est tracé depuis longtemps.

(TDG)