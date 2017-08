A Göteborg, deux Genevoises sont prêtes à entrer dans la danse

Dans sa tête, ça galope, il y a plein d’idées qui trottent tout le temps. Comme lorsqu’elle est sur le dos de son Dandy de la Roche, le cheval de sa vie, avec lequel elle aime danser avec légèreté, décontraction et beaucoup de grâce.

Entre le beau hongre et Antonella Joannou-De Rham, c’est une belle histoire d’amour qui ne cesse de s’intensifier. Même si au début, «ce cheval un peu spécial» lui en a fait voir de toutes les couleurs, dès le moment où ce «prince charmant» a apprivoisé la patience est née une énorme complicité entre eux. Voilà plus de huit ans que cela dure et ils n’ont pas terminé de se découvrir.

«A 12 ans, il est au début de la force de l’âge des chevaux de compétition, s’emballe la Genevoise. Plus les jours passent, plus il est facile à monter. Moi qui recherche le plaisir, je suis comblée. A l’origine, c’est un cheval qui veut comprendre avant moi et faire tout, tout seul. Il n’est pas simple à gérer, mais avec le temps plus je lui dis que je sais ce qu’il veut, plus il me laisse piloter!»

Grande impatience

Avant de se remettre en selle en décembre sur la piste aux étoiles de Palexpo, de briller à nouveau dans le sillage de l’immense Isabel Werth, se profilent à l’horizon les Européens. Ils réuniront la semaine prochaine à Göteborg tout le gratin du continent, toutes disciplines confondues, à commencer par Steve Guerdat, qui visera, avec sa phénoménale Bianca, une fois de plus l’or en saut d’obstacles.

Antonella Joannou-De Rham et Dandy de la Roche, tous les deux sur leur art perché, piaffent d’impatience à l’idée de réussir, en Suède, leur diagonale ou leur demi-volte. L’organisation du transport jusqu’en Scandinavie n’a pas été évidente, mais l’équipe chargée de mettre le pied à l’étrier a été à la hauteur de l’événement. «Dandy est en pleine forme, on est prêt», se réjouit cette championne rayonnante, née il y a une quarantaine d’années dans les écuries de La Gambade, à Laconnex. Elle peut viser une médaille…

Une belle complicité

C’est aussi l’ambition de Celine van Till, l’autre Genevoise, qui sera engagée avec Amanta dans l’épreuve de paradressage. Partiellement tétraplégique et malvoyante (elle voit en deux dimensions), la cavalière a du courage à revendre. Et surtout, elle aussi, une belle complicité avec sa monture. Pour elle, «tout est possible», c’est sa devise. Même sans sa maman. Celle qui l’a ramenée à la vie après son accident – un coup de sabot au visage – ne la suivra plus en concours. «Elle continuera de m’entraîner à la maison mais ne m’accompagnera plus en compétition. Cela s’est toutefois bien passé jusqu’à maintenant, où cette nouvelle relation au niveau de l’équitation m’a enlevé aussi un peu de pression», renchérit la cavalière de La Pallanterie, âgée de 25 ans, qui se débrouille avec une groom et une amie qui l’aident énormément. Comme récemment en Italie, où, après une belle 3e place, sa jument n’a pas supporté les insectes qui tournaient autour d’elle. «Elle nous a fait une petite crise, il a fallu l’emmener dans une clinique et lui donner un sédatif pour la calmer…»

Heureusement pour Celine et son équipe, ce n’était qu’une frayeur, tout est rentré dans l’ordre. «Je nourris de gros espoirs pour ces championnats d’Europe», se réjouit Celine van Till, qui sort d’un bon triathlon et d’un camp d’entraînement national à Zurich où sa «belle» était en pleine forme. Il ne reste plus qu’à ajouter du piment sous la selle et entrer dans la danse!

Comme Antonella Joannou-De Rham, comme Dandy de la Roche, dans leur tête, ça galope…

Championnats d’Europe 2017 à Göteborg, du 21 au 27 août Quatre disciplines sont au programme: dressage, saut, attelage et paradressage

(TDG)