L’Ensemble Vocal de Lausanne (EVL) termine sa saison avec une création mondiale en tournée internationale: «Splendor», le chef-d’œuvre du Père Theo Flury. Compositeur, organiste, moine bénédictin d’Einsiedeln, le Bernois est une figure rayonnante de la musique sacrée. Son oratorio sera interprété pour la première fois le jeudi 9 juin à Lausanne avant d’être repris à Carouge, à Einsiedeln et à Salzbourg sous la direction de Pierre-Fabien Roubaty. Il réunit les forces de l’EVL, du Chœur Arsis, du Sinfonietta de Lausanne, de quatre solistes et de Gilles Cantagrel, récitant. Rencontre avec un passionné.

En majeure partie, mais j’ai aussi composé des concertos. Ma première œuvre est d’ailleurs un concerto pour orgue et fanfare militaire! Depuis que je suis retourné à Einsiedeln en 1988 après mes études à Rome, j’ai toujours eu la chance d’écrire sur commande et sans devoir le faire pour en vivre.

Dans quelles circonstances avez-vous composé «Splendor»?

C’est le 3e oratorio commandé par Pierre-Georges Roubaty. J’y ai travaillé pendant douze ans et résume tout ce qui est important pour moi. Il m’a été inspiré par l’abandon à Einsiedeln d’une antienne qu’on chantait à la Chandeleur, remplacée par un cantique en allemand. J’ai eu envie de sauver de l’oubli cette tradition grégorienne et aussi de méditer sur des textes sacrés et liturgiques. Pour moi, les textes sont la poudre du café soluble et la musique l’eau qu’on ajoute pour pouvoir assimiler le sens et l’essence des paroles.