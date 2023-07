Conches, 12 juillet

En réaction à mon courrier paru le 7 juillet, un lecteur a défendu la prise de position de M. Alfonso Gomez pour la préservation des arbres de la butte de l’Observatoire sous le titre «Une position logique et de bon sens» (voir la «Tribune» du 11 juillet).

Naturellement, nous sommes tous derrière le principe de préserver les arbres. Mais, comme toutes les règles, il faut les appliquer avec discernement. Dans le cas de la butte, la zone arborisée est petite et clairsemée. Elle souffre actuellement de son environnement (sous-sols excavés et zone polluée par des matériaux de démolition).

Ses conditions de survie sont difficiles (mauvaise hydratation naturelle et cheminement asphalté). Elle n’a aucun biotope (ni étang ni biodiversité) et les arbres d’essences communes montrent des signes de souffrance. Dans ces conditions, n’est-il pas pensable d’assainir et de dépolluer le sous-sol et d’élaborer un projet avec une replantation diversifiée, avec une topographie qui favorise les retenues d’eau et avec des cheminements piétonniers naturels sous une couverture végétale dense?

Il fut un temps où il était permis de rêver à de beaux projets. En 1910, l’architecte du Musée d’art et d’histoire (MAH), Marc Camoletti, avait dessiné un escalier somptueux dans la butte qui reliait le musée à la basse-ville (voir la photo). Il n’aurait jamais pu imaginer que, cent treize ans plus tard, un potager prendrait la place de son escalier. À l’époque, nos politiciens étaient des entrepreneurs avec un esprit visionnaire pour Genève. Aujourd’hui, tous les projets sont voués à l’échec face à l’obstruction de quelques donneurs de leçons imbus de leur bien-pensance.

Daniel Fortis, architecte et ingénieur EPFZ-SIA

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.