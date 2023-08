1er jour : Genève - ATHENES

Vol vers Athènes, transfert et embarquement à 18h au port de Pirée. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée animée.



2ème jour : ATHENES

Excursion incluse : Athènes et l’Acropole. Dominant la plaine, l’Acropole, « ville haute », occupe un site exceptionnel. Les premiers habitants y bâtirent une forteresse qui devint la plus puissante cité de la Grèce antique : Athènes. Bien qu'au cours des siècles, l'Acropole ait été détruite et pillée à plusieurs reprises, ses ruines ont été conservées et restaurées. Avec une bonne dose d'imagination, vous pourrez remonter à l'époque de la splendeur de la Grèce antique en déambulant entre le Parthénon, les Propylées, l’Erechtéion et le temple d’Athéna Niké.



Après-midi en navigation autour du Péloponnèse.



3ème jour : GYTHION

Le matin, excursion incluse : Mystras. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, cette ancienne capitale byzantine de la Morée, est une halte merveilleuse au cœur du Péloponnèse. Situé au pied du magnifique mont Taygète, cet ensemble de monastères byzantins et la forteresse qui les surplombe sont des bijoux d'architecture, le tout dans un décor grandiose. Vous découvrirez notamment le monastère de Vrontochion datant du XIIIe siècle et le monastère de la Pantanassa, datant du XIVe siècle et dont l’intérieur est entièrement décoré de fresque datant du XVe siècle. Sur la route du retour, passage par Sparte dont le nom nous ramène immanquablement à l’Histoire antique. Sparte, c’est la grande rivale d’Athènes et celle qui a défié le grand empire perse. Malgré son destin tragique, la ville jouit encore d’une renommée mondiale.



Après-midi en navigation.



4ème jour : KATAKOLON

Excursion incluse : Olympie. C’est ici qu’est née la compétition sportive la plus célèbre et la plus importante du monde. Les Jeux Olympiques y ont eu lieu tous les quatre ans de 776 avant J.-C à 393 après J.-C. Olympie n'était pas considéré comme une ville mais comme un centre religieux dédié à Zeus. Ce sanctuaire conserve aujourd'hui encore les vestiges de plusieurs édifices dont l'atelier du sculpteur Phidias, un stade, un gymnase, et le temple de Zeus. Ce dernier a subi plusieurs catastrophes dont un incendie et un tremblement de terre. Les fouilles archéologiques l'ont mis à jour après avoir creusé plusieurs mètres de profondeur. Ce temple abritait en son temps la statue chryséléphantine, l'une des sept merveilles du monde antique.



Après-midi en navigation.



5ème jour : En mer

Journée en navigation sur la mer Méditerranée. Profitez-en pour participer aux animations à bord ou pour paresser sur le pont soleil.



6ème jour : SYRACUSE

Excursions incluses : Le matin, Syracuse et Ortigia. Cette cité maritime, qui s’étend le long d’une baie, est sans nul doute l’une des villes les plus fascinantes de Sicile. Elle fut l’une des plus puissantes du monde grec et ville natale du célèbre mathématicien Archimède. Vous découvrirez son incontournable parc archéologique de Neapolis. Puis, vous visiterez la vieille ville de Syracuse qui se trouve sur l’île d’Ortigia. Vous admirerez de nombreux sites importants, tels que les ruines du temple d'Apollon, la célèbre fontaine d'Arethuse et la fameuse Piazza del Duomo, l'une des places les plus évocatrices du baroque italien. Page 3/3 - Edition 2023 - RÉF. ACN_TAM L’après-midi, Noto. Elle fait partie des villes incontournables du Baroque de Sicile, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Totalement détruit par le tremblement de terre de 1693, la nouvelle ville de Noto a été entièrement construite à 15 km de l’ancienne, dans un tuf auquel le soleil a donné cette couleur de miel qui fait de la ville l’une des plus gracieuses de la Sicile. Vous vous promènerez dans le centre historique et découvrirez ses nombreux monuments : l’imposante Eglise de San Francesco (extérieurs), le Palais Ducezio (extérieurs), la cathédrale et le Palais Nicolaci di Villadorata (extérieurs).



Soirée de gala.



7ème jour : CATANE

Matinée en croisière. Excursion incluse : Catane. Située au bord de la mer Ionienne et dominée par l’Etna, vous découvrirez cette splendide ville baroque avec ses grandes places, ses larges rues et son architecture en pierre de lave. Son patrimoine historique et artistique n’attend que d’être admiré. OU le mont Etna (1). Le plus grand volcan actif d’Europe. Vous monterez à environ 1950 m d’altitude pour découvrir la zone du cratère Silvestri. De là, vous aurez un superbe point de vue pour admirer le golfe de Catane.