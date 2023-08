Les compositrices inoubliables (6/7) – Spirituelle Sofia Goubaïdoulina Traversée très jeune par un mysticisme brûlant, la Soviétique a cheminé en contournant les diktats du régime et en bâtissant une œuvre singulière. Rocco Zacheo

La compositrice Sofia Goubaïdoulina. DEUTSCHE GRAMMOPHON

Contre vents et marées, contre l’orthodoxie musicale dictée par le régime soviétique, Sofia Goubaïdoulina (1931) a tracé durant toute sa vie une voie personnelle en forme de défi monumental. La compositrice de Tchistopol, ville tatare, a été longtemps frappée par l’interdit. Très jeune déjà, alors que ses parents lui offrent un piano, elle se lance dans son exploration et vit des expériences sonores relevant du mystique. En République socialiste, on tait cela et on encaisse aussi les premières réprimandes, lorsqu’on sort des canons esthétiques imposés. Sofia s’en fiche et ses pièces juvéniles continuent d’attirer les foudres des gardiens du temple.

Elle survit alors, dans les années 80, en composant des musiques pour le cinéma. Ses ouvrages, façonnés dans son coin, affichent une grande spiritualité, ils se nourrissent de religion, de littérature et d’une rigueur mathématique. Quelques-uns lui valent la renommée en Occident: «Offertorium» (1980), «Seven Words» (1982), «Stimment… Verstummen…» (1986), mais elle devra attendre 1989 pour pouvoir enfin voyager et s’installer, en 1992, en Allemagne, pas loin de Hambourg. C’est depuis là qu’elle poursuit, depuis, sa route singulière. Rocco Zacheo

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.