Cinéma – Spielberg ressuscite «West Side Story» L’auteur des «Indiana Jones» se réapproprie une œuvre fortement ancrée dans le passé en tentant de l’actualiser. Il en triomphe au risque de diviser. Pascal Gavillet

Avant «West Side Story», Spielberg n’avait encore jamais réalisé de comédie musicale ni fait de remakes. DR

Spielberg n’est pas un cinéaste de remakes. Il n’est pas davantage un spécialiste de la comédie musicale. C’est donc avec une attention particulière qu’il faut regarder ce «West Side Story», qui tient surtout de la réappropriation.

Réappropriation d’une mythologie et surtout des codes d’un genre qui vivait alors ses ultimes soubresauts lorsque Robert Wise et Jerome Robbins s’en emparèrent pour transformer un musical célèbre de Broadway en superproduction hollywoodienne.

En 1961, «West Side Story» s’apparentait du reste déjà à une relecture. Celle-ci était double. Évocation d’une nostalgie liée aux années 50 avec l’apparition de rivalités entre bandes et territoires qui étaient au fond des affrontements racistes, entre première et deuxième générations d’immigrés. Et en second lieu, le drame puisait à son tour dans la tragédie élisabéthaine, se donnant comme une transposition du «Roméo et Juliette» de Shakespeare dont l’histoire, à la scène comme à l’écran, reprenait les différents actes à son compte.