Sortie Blockbuster – Spider-Man poursuit sa quête de modernité Le héros araignée est de retour pour de nouveaux défis dans plusieurs dimensions, avec les codes de la BD. Un questionnement identitaire riche en réponses. Namya Bourban

Miles, alias Spider-Man, et Gwen, alias Spider-Woman, réussiront-ils à construire une histoire d’amour dans ce nouveau numéro? SONY

La BD détient des superpouvoirs. À l’image d’un Pokémon qui évolue, les codes de la bande dessinée s’animent et se modernisent avec «Spider-Man: Across the Spider-Verse». Onomatopées, traits de crayon qui représentent le mouvement ou encore l’étonnement, bulle d’explication en bas de l’écran, rien n’est laissé au hasard. Chaque plan se révèle être une illustration à part entière. Même la musique, dynamique et rock, colle parfaitement à l’univers de la BD.