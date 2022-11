Épicerie fine en ligne – Spices & Vanilla fait le tour du monde en 80 épices Yoann Cassam Chenaï importe gousses, baies et poivres des quatre coins du globe. Visite à celui qui vient aussi d’ouvrir un pop-up voué au café à Carouge. Irène Languin

Yoann Cassam Chenaï dans son laboratoire à merveilles à Plan-les-Ouates. LUCIEN FORTUNATI

Dès le seuil franchi, d’envoûtants effluves vous transportent en fantasme dans quelque pays tropical, où même le soleil a un parfum. Un coup d’œil par la fenêtre révèle toutefois le paysage urbain de la zone industrielle de Plan-les-Ouates, alors que tombe le soir de novembre. C’est au quatrième étage d’un immeuble de bureaux que Yoann Cassam Chenaï a installé il y a dix ans le showroom et l’atelier de Spices & Vanilla, où il accueille professionnels et particuliers sur rendez-vous. Sous cette marque, le jeune quadragénaire importe les meilleures vanilles, poivres, baies et épices, tout en proposant une gamme variée de confitures, miels, vinaigres, sauces pimentées et cafés. Il vient d’ailleurs d’ouvrir un pop-up consacré au stimulant breuvage (lire ci-dessous).