Sorties cinéma – «Spencer», «Tendre et saignant»: quels films aller voir cette semaine? Une évocation sanglante des Windsor ou une boucherie romantique? Et si «Nos âmes d’enfants» mettait tout le monde d’accord? Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«Spencer», le faux docu qui sonne vrai l’hallali

Kristen Stewart porte «Spencer» avec un mimétisme sidérant qui excuse la partialité de cette vision de Lady Di en 1991. DR

Partielle et partiale, l’approche du cas «Lady Di» dans «Spencer» ne manque pourtant pas de séduction. Pourtant, dans cette évocation spectrale d’un Noël 1991 chez les Windsor demeure une impression glaciale. Et pas seulement parce que la bâtisse du Norfolk n’est pas chauffée.

Le réalisateur, Pablo Larraín, cumule des anecdotes authentiques, les invités sont pesés à l’arrivée et doivent repartir engrossés de 1,8 kg, par exemple, les tentures de la chambre royale cousues pour éviter toute tentation, ou ce mot perfide de la reine à Diana, icône des photographes: «Quand ils vous tirent le portrait sur un billet de banque, ma chère, vous comprenez ce que vous êtes, une monnaie…»

Le Chilien et son scénariste britannique, Stephen Knight, glissent aussi des inserts frisant le surréalisme, à deux marches d’escalier du terrifiant hôtel de «Shining» filmé en apesanteur fantastique par Stanley Kubrick, ou de la bête de chasse traquée dans «The Queen» par Stephen Frears. La présence inquiétante de Timothy Spall en garde-chiourme omniprésent des traditions, celle impuissante des enfants, accentue le désordre de la normalité. Dès l’entame de ce film curieux, produit par la plateforme Amazon Prime Video, un avertissement barre l’écran: «Une fable tirée d’une tragédie réelle.»

La comédienne Kristen Stewart achève d’emballer le cadeau empoisonné, parfaite dans sa performance mimétique de la princesse du peuple mais aussi singe savant de cette production qui puise avec abondance dans la penderie de Lady, celle que le protocole tyrannique lui colle sur un dos anorexique, celle que la postérité a déjà enregistrée dans un inconscient collectif nourri d’images de mode. La corrélation d’une actrice très active dans la pub fashionista en devient presque une mise en abyme involontaire.

Ne reste plus alors à la Lady Di que ses larmes un peu chiquées pour pleurer un destin tragique.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Spencer» Afficher plus Réalisateur: Pablo Larraín

Avec Kristen Stewart, Timothy Spall

Docufiction (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Chili, 111’)

«Tendre et saignant», encore une tranche de vie

Une atmosphère à la bonne franquette loin d’être désagréable dans «Tendre et saignant». DR

De la viande, une boucherie, une rencontre. On ne s’attendait pas forcément à retrouver Géraldine Pailhas dans ce contexte. En rédactrice en chef d’un magazine de mode, ce qui semble lui ressembler davantage, l’actrice hérite ici, à la mort de son père, de la boucherie familiale. Qu’elle veut vendre au plus vite. Sans se douter que l’ancien commis du commerce va tout faire pour récupérer celle-ci. Conflits, cohabitation forcée, tout cela dans une comédie sympathique et anecdotique, plutôt antivégane, fondée sur les oppositions de caractère.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Tendre et saignant» Afficher plus Réalisateur: Christopher Thompson

Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret

Comédie (Fr., 91’)

«Belle», la bête influenceuse malgré elle

Suzu, petite orpheline au terne quotidien, s’éclate dans les mondes virtuels des réseaux sociaux où elle devient Belle, une influenceuse puissante. La voix de Louane en v.f…. DR

Au Japon, quiconque se lance dans l’animation se confronte au roi Hayao. Et le réalisateur Mamoru Hosoda a vu ses productions souvent comparées aux bijous usinés dans les studios Ghibli. Son «Miraï, ma petite sœur» lançait ainsi des œillades franches vers la douceur cruelle de l’enfance vue dans «Totoro», tandis que «Enfants loups» se rangeait sans hésitation du côté de «Princesse Mononoké».

Mais les grands ego peinent à concilier leurs aspirations artistiques et après avoir été évincé du «Château ambulant», Mamoru Hosoda s’est émancipé de la férule Miyazaki. «Belle» le confronte à ses souvenirs personnels, ce «Belle et la bête» version Disney, qui lui donna la vocation. Désormais dégagé des histoires d’influences, le réalisateur empoigne le conte, y injecte le surréalisme cher à Jean Cocteau autant que la fièvre anthropomorphique de Tonton Walt. Son interprétation surtout déplace l’ingénue de la fable dans l’univers 2.0, la transformant en brillante influenceuse à suivre sur les réseaux sociaux alors que la pauvre petite orpheline peine à se faire remarquer dans la réalité.

D’une durée de plus de deux heures, pointant des thèmes durs, comme le deuil d’une mère ou la différence sociale, s’égarant parfois dans des tableaux psychédéliques longuets, «Belle» ne cherche pas à rameuter les fans. Même si une pop star japonaise lui donne de la voix, doublée ici par Louane. Avec une vaillance de samouraï, Hosoda poursuit sa vision d’un monde moderne malade de ses images, les vomissant avec adoration bestiale tout en célébrant le culte des idoles aussi vite jetées que consommées.

Le spectacle à la beauté morbide laisse songeur par son indécision entretenue avec constance entre la normalité terne du quotidien de la fillette et le clinquant scintillant de son avatar virtuel. Une curiosité.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Belle» Afficher plus Réalisateur: Mamoru Hosoda

Animation (Japon, 122’)

«Nos âmes d’enfants», Joachin Phoenix en baby-sitter de choc

Face à Jesse, délicieux petit monstre, Johnny (Joachin Phoenix) improvise avec pas mal de talent. C’est le charme de «Nos âmes d’enfants», qui capte cette spontanéité magique. DR

Avec son esthétique industrielle en noir et blanc, sa bande-son léchée chez Debussy et Mozart, ses bobos sophistiqués, «Nos âmes d’enfants» peut agacer. Mais Joachin Phoenix sauve tout ça! D’autant que l’action se concentre sur la relation entre un adulte maladroit et un gosse caractériel. Ou l’inverse. D’ailleurs, qui ne le serait pas dans la situation de Johnny, chargé de son neveu Jesse en l’absence de sa mère partie au secours du père suicidaire. Le petit a pris l’habitude de parler de lui-même comme d’un orphelin en fuite, le tonton, documentariste allumé, respecte ses desiderata. Il y a de la névrose dans l’air…

Les familles d’artistes disjonctés, le réalisateur Mike Mills s’en est fait une spécialité, électrisée parfois de génie grâce à des acteurs inspirés – voir «Beginners» qui valait à Christopher Plummer un oscar à 81 ans. Et Joachin Phoenix ne volerait pas une statuette, lui qui s’appuie un garnement aussi infernal que, au hasard, le fils du chef dans «Astérix en Hispanie». Ce détail gallo-romain va à ce produit typiquement new-yorkais car malgré ses clichés assumés, «Nos âmes d’enfants» («C’mon C’mon») réussit souvent à susciter une empathie universelle, cette panique qui survient face à n’importe quel gosse qui prend un adulte en otage.

Où le film amuse beaucoup, c’est que le cinéaste, membre actif de la faune underground avec son épouse Miranda July, laisse le chaos l’emporter. Avec une spontanéité craquante, Joachin Phoenix se prête à la manœuvre, compréhensif, puis excédée, larguant l’affaire, y revenant. En ritournelle court une berceuse: «Tu auras tant à apprendre sur Terre, plaisir, peur, joie, déception, tristesse, émerveillement. Dans ta confusion, ton délice, tu oublieras d’où tu viens. Et quand le moment viendra de rentrer sur ton étoile, ce sera peut-être dur de dire au revoir à ce monde étrangement beau…» Avec un baby-sitter aussi doué, n’importe quel sale gosse devrait s’être endormi.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Nos âmes d’enfants» Afficher plus Réalisateur: Mike Mills

Avec Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann

Chronique (USA, 109’)

