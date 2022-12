CONCOURS | 5x2 places à gagner – Spectacles Onésiens –

Thierry Romanens Gagnez 5x2 billets pour le spectacle "Thierry Romanens "Voisard…vous avez dit Voisard", slam, jazz et poésie, le mercredi 25 janvier 2023 à 20h, Spectacles Onésiens, Salle communale d'Onex.

Thierry Romanens DR

Porter des textes au théâtre ou au cinéma, c’est bien fréquent. Mais porter des textes sur scène à la manière d’un concert rock ou jazz, là, on touche à l’inédit.

Avec Voisard, vous avez dit Voisard, Thierry Romanens travaille en profonde harmonie avec les jazzmen du groupe Format A’3.



Patrick Dufresne à la batterie, Fabien Sevilla à la contrebasse et Alexis Gfeller au piano, trois musiciens qui portent la voix de Thierry et renforcent la poésie d’Alexandre Voisard. Jamais auparavant les vers du poète et romancier n’ont été comme ça à portée du cœur. On découvre un Thierry Romanens joueur, jongleur, improvisateur, mais surtout dans un formidable rôle de passeur. Pour tout dire, cela lui va à merveille.

En coproduction avec le Service Culturel Migros Genève

Délai de participation: dimanche 8 janvier à 23h.

