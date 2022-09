CONCOURS | 5x2 places à gagner – Spectacles Onésiens –

Orchestre tout puissant Marcel Duchamp Gagnez 5x2 billets pour le concert: Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, alternative post-jazz, le jeudi 6 octobre 2022 à 20h, Spectacles Onésiens, Salle communale d'Onex.

Orchestre tout puissant Marcel Duchamp DR

Dès la première note, dès que l’une des voix monte comme une interpellation spirituelle, on est transporté dans un univers fou, complètement différent de tout ce qu’on connaît. C’est tout de suite le frisson !

Fondé en 2006 par Vincent Bertholet, l’OTPMD est un projet. Un projet ambitieux qui vise une sorte d’utopie musicale. Pourtant, cette utopie musicale se matérialise devant leur public conquis, tellement c’est vivant, prenant. Il s’agit bien d’un orchestre, avec une quinzaine de musicien.ne.s. Lorsqu’ils entonnent So many things, on est envoûtés jusqu’à la percussion.

Le texte est puissant et la musique, comme un vent joyeux, nous fait virevolter comme des possédés. Sur les scènes les plus prestigieuses comme Paléo Festival de Nyon, ou encore Bad Bonn Kilbi, la bande prêche une musique détonante et même vaudouisante mais toujours impressionnante de précision.

Dans le cadre du Festival JazzContreBand

Délai de participation: dimanche 25 septembre à 23h.

