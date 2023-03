CONCOURS | 5x2 places à gagner – Spectacles Onésiens –

Maya, comme Maya Angelou : cette immense voix parmi les géants de la lutte du mouvement américain des droits civiques. Aux côtés de Martin Luther King ou encore Malcom X, elle garde le poing levé.

Maya comme l’auteure, la militante, la mère, mais surtout la poétesse dont la parole dit la violence sur le corps d’une petite fille de l’Amérique ségrégationniste des années 30. Black Lives Matter, comme c’est brûlant d’actualité. Maya comme l’oratrice humaniste, féministe, qui a bousculé les imaginaires en racontant son parcours, son vécu. Sur scène, cinq comédiennes se relaient dans une harmonie savamment orchestrée par Eric Bouvron. La comédienne Ursuline Kairson habite le rôle d’une Maya rongée par la culpabilité de la parole mais également fortifiée par l’autorité d’une autre parole, encore plus puissante : la poésie.

Poésie, chorégraphie, gospel, ce spectacle flamboyant, sensible et franc raconte avec brio, l’injustice subie et surtout la force de résilience dans le rire aigre et doux de la voix de Maya.

