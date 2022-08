CONCOURS | 10x2 places à gagner – Spectacles Onésiens –

Femi Kuti Gagnez 5x2 places pour le concert de Femi Kuti & The Positive Force, afrobeat, le vendredi 30 septembre 2022 à 20h30, Spectacles Onésiens, Salle communale d'Onex.

Femi Kuti & The Positive Force DR

Chez eux, chez les Kuti, on se passe le saxo comme ailleurs on se passerait le flambeau. De Fela le Grand à Made le petit-fils, en passant par Seun ou encore l’immense Femi, c’est l’histoire flamboyante d’un Afrobeat pur et dur qui s’écrit depuis des décennies. Fidèle aux racines engagées de son paternel, Femi ne cesse de dénoncer la corruption qui gangrène la scène politique africaine.

Après ses débuts explosifs au Shrine, quartier général des Kuti, à Lagos, Femi Kuti s’est constitué à la fin des années 80 son propre groupe : Positive Force. C’est une vingtaine de musiciens de tout genre, des chanteurs et des danseuses qui l’accompagnent dans ses tournées mondiales très demandées.

Jazz, funk, disco, mais surtout de nombreuses rythmiques traditionnelles des peuples Yoruba du sud du Nigéria : tout cela accouche d’une énergie musicale qui ne peut qu’impressionner.

C’est torride ! Plusieurs fois nominé aux Grammy Awards, Femi continue de perpétuer l’héritage d’une musique Kuti aussi dansante que militante.

En coproduction avec le Service Culturel Migros Genève.

spectacles-onesiens.ch



Délai de participation: dimanche 11 septembre à 23h.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: