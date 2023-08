CONCOURS | 5x2 billets à gagner – Spectacles Onésiens

Fada Freddy © Omar Victor Diop

Une voix soul exceptionnelle qui vient des entrailles, de l’âme et du coeur, d’autres voix qui se joignent à elle en harmonie, des battements de coeur sur la poitrine et les cuisses, des cla­quements de doigts, Faada Freddy, dont le talent a séduit des artistes comme Damon Albarn et Wyclef Jean, s’arrête à Onex pour un concert unique, accompagné de son groupe Daara J. La sortie en mars 2023 de son single « Tables Will Turn » annonce un nouvel album fabuleux. Il avait déjà conquis le public et la critique avec « Gospel Journey », marchant sur les traces de Bobby McFerrin et Ben Harper, en y ajoutant les sono­rités des chorales sénégalaises et sa touche personnelle avec son groove si particulier. Sur scène, toujours sans instruments traditionnels, l’histoire de cet enfant des rues de Dakar, fa­briquant des guitares avec des boîtes de conserve, son univers jazz, soul et gospel, sa présence incroyable ainsi que son timbre transcendant em­barquent dans un voyage dont on n’a pas envie de revenir.

Dans le cadre du Festival JazzContreband

spectacles-onesiens.ch

