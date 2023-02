CONCOURS | 5x2 places à gagner – Spectacles Onésiens –

Alexis HK Gagnez 5x2 billets pour le concert d' Alexis HK "Bobo Playground", chanson française, mercredi 15 mars 2023 à 20h, Spectacles Onésiens, Salle communale d'Onex.

Alexis HK DR

Avec le titre Je reviendrai, Alexis HK nous l’avait promis : Il reviendra auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs. Il a toujours tenu parole. Le troubadour de la musique française est de retour sur scène.

Avec son sixième opus, Bobo Playground, Alexis pose un regard amusé sur le milieu social dont il est issu, les so-called bobo. L’humour aux cordes de son ukulélé et accompagné de Sébastien Collinet à la guitare et aux chœurs, Alexis s’ouvre à un nouveau terrain de jeux politique et musical. Une expérimentation qui ose jusqu’au hip-hop et même au rap. La poésie et la précision du propos apparaissent ici et là, en fulgurances comme un refrain idéal à reprendre en chœur.



Le père des Affranchis (2009) garde la flemme joyeuse dans sa voix quelque peu érodée, à la manière d’un Thomas Fersen ou encore d’un Alain Bashung. Ce qui lui permet de dire la gravité du monde, sourire aux lèvres.

Dans le cadre du Festival Voix de Fête

Délai de participation: dimanche 26 février à 23h.

