SPECTACLES Spectacles Onésiens Des spectacles variés entre chanson, humour, humour musical, jazz ou musiques du monde, avec un dénominateur commun : la qualité et l'ouverture sur la monde!

Destinée à un très large public attiré tant par la diversité des spectacles proposés que par la qualité toujours garantie des découvertes, la programmation des Spectacles onésiens initiée en 1988, répondait à l'origine à un manque sur le canton de Genève.



Depuis 31 ans, toujours à l'avant-garde des nouvelles tendances, les Services onésiens proposent, en exclusivité, des artistes en devenir aux côtés de quelques valeurs confirmées, et également des spectacles pour les enfants de 3 à 7 ans ainsi que le festival Les Créatives, coup de projecteur sur la nouvelle scène pop-rock folk féminine internationale.



Contrairement à un lieu spécialisé dans un seul genre artistique, ils proposent une programmation populaire haut de gamme et très diversifiée répartie dans des salles adaptées aux différents types de spectacles:



Salle communale d’Onex (440 places assises,750 debout ), Le Manège (120 places assises, 250 places debout sur 2 niveaux) et certaines années, quelques spectacles au Théâtre du Léman.