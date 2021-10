Evènement culturel – Spectacle son et lumière de retour sur la Place fédérale Le spectacle «Rendez-vous Bundesplatz» est de retour à Berne après son interruption prématurée de l’an dernier.

Le spectacle son et lumière "Rendez-vous Bundesplatz" est de retour à Berne sur la Place fédérale. KEYSTONE/MARCEL BIERI

La façade du Palais fédéral à Berne est à nouveau illuminée depuis samedi soir, avec le retour du spectacle son et lumière «Rendez-vous Bundesplatz». L’an dernier, il avait été arrêté prématurément à cause des restrictions sanitaires dues à la pandémie.

«C’est un public très enthousiaste qui s’est rassemblé devant le Palais Fédéral pour la soirée inaugurale de Rendez-vous Bundesplatz», se sont réjouis les organisateurs dans un communiqué. La mise en scène multimédia est signée Tim Schmelzer et Marcus Zobl de Lumine Projections (Vienne, Autriche).

L’équipe du Rendez-vous Bundesplatz prend très à coeur le sujet du réchauffement climatique, fil rouge du spectacle, poursuivent les organisateurs. «Planet Hope – Comeback» illumine la façade du Parlement aux couleurs de la forêt humide, d’un océan de déchets plastiques, d’un glacier menacé par la fonte ou d’un phare éclairant la nuit noire.

Le programme présenté avant la première du spectacle à l’hôtel Bellevue Palace a donné le ton. «Les 150 invités ont pu assister à une conférence durant laquelle le Prof. Dr. Reto Knutti, chercheur en climatologie à l’EPFZ, et le Dr. Felix Keller, glaciologue des Grisons, ont parlé de leurs travaux et souligné de manière très convaincante l’urgence du problème, à travers la planète mais aussi en Suisse.»

Rendez-vous Bundesplatz prend ses quartiers sur la Place fédérale jusqu’au 20 novembre, tous les soirs à 19h00, 20h00 et 21h00. Le spectacle est gratuit et dure environ 30 minutes. Il faut présenter un certificat Covid. Les enfants et les personnes en situation de handicap physique disposent d’une zone réservée.

Le spectacle est également accessible aux personnes en situation d’handicap de la vue, précisent les organisateurs. Pour pouvoir profiter de l’audiodescription, il suffit d’installer l’application gratuite Greta sur son smartphone et de télécharger l’audiodescription de la projection. Des versions en français et en allemand sont disponibles.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.