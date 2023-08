Souvenirs, souvenirs – Il y a dix ans, Stromae entrait dans l’histoire En publiant le 16 août 2013 son album «Racine carrée», qui reste à ce jour l’album francophone le plus vendu de ce siècle, Stromae marquait son temps. Thierry Coljon (Le Soir)

Stromae, le Belge emporté dans un tourbillon de succès dès la sortie de son disque «Racine carrée», il y a 10 ans. AFP

Cela n’arrive souvent qu’une seule fois dans la carrière d’un artiste. Question d’être au bon endroit au bon moment, d’être dans l’air du temps, de répondre à un besoin ou une attente, inconsciente évidemment. Quand Stromae publie le 16 août 2013 son album «Racine carrée», il ne se doute pas du raz-de-marée historique que celui-ci va susciter. Même si le succès foudroyant des deux singles avant-coureurs, «Papaoutai», le 13 mai, et «Formidable», le 27 mai, avait de quoi rassurer l’éternel angoissé. Mais avant cela, c’était loin d’être partie gagnée. Stromae a disparu toute l’année 2012, travaillant sur ce deuxième album, se remettant aussi de la tournée «Cheese» et du succès international d’«Alors on danse», auquel on l’associe encore exclusivement un peu trop à son goût.