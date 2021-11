Encre bleue – Souvenirs, souvenirs… Opinion Julie

Londres, pendant l’épisode de smog de 1952 CC

Les jours où je n’occupe pas ce petit pavé, vous découvrez la rubrique «Il y a 50 ans». Sauf le lundi où l’on remonte dans le temps jusqu’à «Il y a 120 ans». Ce 8 novembre, il était question d’un roi fuyant le brouillard en 1901. Le monarque étant Édouard VII et le brouillard rien d’autre que le fog londonien…

Cette lecture a réveillé les souvenirs d’une Genevoise ayant vécu à Londres le «smog du siècle» une cinquantaine d’années après les faits relatés. Pour rappel, smog est un mélange de smoke, fumée, et de fog, brouillard, alimenté par les chauffages des ménages et par l’industrie.

La journaliste séjournait alors dans la capitale anglaise, où elle a vécu des journées exceptionnelles, entre le 5 et le 9 décembre 1952. Lisez plutôt: «Dans les rues, on ne découvrait les passants qu’au dernier moment. Ils jaillissaient du brouillard. Les autobus, s’il y en avait, roulaient au pas et, sur le trottoir, le contrôleur montrait la route au conducteur. À l’intérieur des maisons, une sorte de voile s’était insinué.

«Malgré la situation, j’étais allée à un spectacle de danse à Sadlers Wells; là aussi le brouillard avait pénétré sur scène et dans la salle, donnant au ballet un aspect féerique.» Elle précise encore: «Le nombre de morts des bronches et des poumons pendant les semaines et les mois qui suivirent s’est élevé à environ 12’000.»

N’étant pas du genre à se laisser abattre, elle termine sa correspondance sur une note positive: «La situation dramatique a eu un effet heureux: quatre ans plus tard, une loi a été votée, le Clean Air Act, édictant des mesures drastiques pour lutter contre les causes du smog, qu’on n’a plus jamais revu à Londres. Preuve qu’il est possible de combattre les horreurs climatiques quand on sait prendre des décisions radicales au bon moment.»

Bien vu! Et d’une troublante actualité, à l’heure de la COP26, à Glasgow!

