Le président en culottes courtes – Souvenirs de Guy Parmelin, le bon élève, sage et studieux Notre journal a mis la main sur quelques photos de classe datant des années 60-70. D’anciens élèves se souviennent du président à cette époque, qui commente lui aussi ces images. Yves Merz

Gilly 1966, en première année primaire. Premier rang (assis) de gauche à droite : Jean-Claude Allemann, Olivier Glayre, Daniel Zenere, GUY PARMELIN . Deuxième rang: Yves Merz, Martine Huguet, Hubert Parmelin, Jean-Loup Huguet, Antoinette Sinner, Lise-Anne Quiblier, Francine Menthonnex, Nicole Jaquillard, Ruth Blanchard . Troisième rang: M me Liliane Monnier, John Pernet, Michel Delévaux, Christian Albrecht, Gérard Pernet, Daniel Bovy .

Bon élève, sérieux, appliqué, réservé et sympa. Ce sont les mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche des anciens élèves qui sont allés à l’école avec Guy Parmelin, le nouveau président de la Confédération. Notre journal a retrouvé des photos de classe de l’époque, en première année à Gilly, en 3e primaire à Bursins et au collège secondaire à Rolle, en 1973, année de l’élection du Vaudois Georges-André Chevallaz au Conseil fédéral. Cinquante ans plus tard, quelques élèves se souviennent de ce garçon studieux, que ses camarades appelaient Guylou, le petit nom de son enfance. Et pour le président, quels souvenirs évoquent ces photos?