Anne Emery-Torracinta a repris la présidence du Conseil d’État mi-octobre. En cent jours environ, elle aura vu passer la deuxième vague, l’annonce de la démission de Pierre Maudet, fait passer, avec ses collègues, un budget catastrophique. Alors que Genève s’apprête à entrer dans sa deuxième année d’épidémie, elle livre ses analyses. Interview.

Vu de l’extérieur, le Conseil d’État fait peine à voir: l’épidémie souffle en tempête, les finances publiques prennent l’eau, un de vos équipiers a sauté à l’eau, mais tente de remonter à bord. De l’intérieur, comment vivez-vous la période?

Elle est compliquée, mais nous ne sommes pas sur le Titanic! L’État fonctionne, les prestations sont délivrées et l’équipe à six qui gère le bateau a une forte cohésion. Par rapport au printemps passé, le défi est moins sanitaire – parce que les hôpitaux tiennent – que financier, social et psychologique. Mais cela fait un an que l’épidémie dure et on n’en voit pas le bout. La rechute de l’automne et l’arrivée des variants ont porté un coup au moral. Je pense aussi à ceux qui ont vu leur activité suspendue ou sont dans la précarité. On ne vit pas une situation de contestation à la hollandaise, mais nous sentons bien la fatigue des gens. Le défi, c’est évidemment de préparer la sortie de crise et de dessiner des perspectives. J’espère que la Confédération, qui a repris la main, en donnera bientôt.