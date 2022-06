Recherche scientifique – Soutien pour l’adhésion de la Suisse aux réseaux européens Une commission des États est favorable à une modification de la loi pour améliorer la participation des chercheurs suisses aux projets communautaires.

La décision d’adhérer à d’autres infrastructures de recherche du «Consortium pour une infrastructure européenne de recherche» (ERIC) doit être déléguée au Conseil fédéral. KEYSTONE/Gaetan Bally

La commission compétente du Conseil des États a soutenu à l’unanimité l’adhésion de la Suisse à six réseaux européens de recherche. Elle souhaite en outre simplifier la procédure d’adhésion à ces réseaux.

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États se prononce donc en faveur d’une adaptation correspondante de la Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI), ont indiqué mercredi les services du Parlement.



«Sur un pied d’égalité»

ERIC est une forme juridique qui permet des coopérations entre différents réseaux de recherche en Europe, dans le but de mettre en place des infrastructures communes. Avantage: les activités sont ainsi regroupées et la recherche simplifiée.

Les six réseaux européens d’infrastructures de recherche auxquels les chercheurs suisses devraient participer sont «Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure», «Consortium of European Social Science Data Archives», «Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities», «European Clinical Research Infrastructure Network», «European Plate Observing System» et «Integrated Carbon Observation System».

Une adhésion permettrait aux chercheurs suisses de participer «pleinement et sur un pied d’égalité avec leurs collègues européens» à ces réseaux, ajoute le communiqué.

ATS

