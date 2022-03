Lettre du jour – Soutenir notre système de défense Opinion Courrier des lecteurs

Carouge, 2 mars

À la suite de l’invasion de l’Ukraine et de la mise en état d’alerte de la force de dissuasion russe, le chancelier allemand Olaf Scholz promet le déblocage immédiat de 100 milliards d’euros pour moderniser son armée devant un parlement qui l’a applaudi debout à l’unisson.

En Suisse, si certains détracteurs de notre armée semblent enfin changer leur fusil d’épaule, à l’instar de la conseillère nationale socialiste Franziska Roth qui a déclaré : «Je reconnais que nous nous sommes trompés en affirmant que les guerres d’agression territoriale n’étaient pas un scénario plausible», d’autres semblent s’acharner aveuglément sur notre système de défense.

En effet, un modèle délétère de service civil ronge aujourd’hui les effectifs militaires de manière alarmante et dangereuse. Pire, une initiative est lancée pour que la Suisse ne se dote pas de nouveaux avions de combat F-35…

Alors qu’une guerre conventionnelle fait rage en Europe, comment des parlementaires osent-ils s’opposer à une procédure de sélection menée par un panel d’experts, à une acquisition et mettre ainsi directement en péril notre défense aérienne (car c’est bien de cela qu’il s’agit) ?

C’est un fait que notre continent fait face à des menaces et des défis sécuritaires de plus en plus nombreux et complexes. Il reste à espérer que nos parlementaires décident eux aussi à l’unisson de soutenir notre système de défense et notre armée.

Guillaume Genoud, président de l’Union des sociétés militaires de Genève

