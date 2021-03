États-Unis Accusé de harcèlement sexuel, le gouverneur de New York se dit «désolé»

Le puissant gouverneur de New York Andrew Cuomo s’est dit dimanche «vraiment désolé» que son comportement et ses propos aient été «mal interprétés comme du flirt non sollicité», après une deuxième accusation de harcèlement sexuel qui l’a fragilisé.