Flore et faune – Sous les pavés, la plage, mais d’abord les roseaux de la lagune des Eaux-Vives La formule fait sourire, ce dimanche on la fêtait: «Zone humide», en groupes motivés. Reportage avec chien et téléobjectif. Thierry Mertenat

Genève le 30 janvier 2022.

Journée mondiale des zones humides. Visite de la lagune des Eaux-Vives sous l’angle de la biodiversité. Pierre Albouy

Les feux suspects du week-end l’ont emporté sur l’actualité naturaliste. Les amoureux de la faune et de la flore s’étaient donné rendez-vous dimanche matin en «zone humide», où les incendies sont plus rares, en effet. On fêtait de la meilleure des manières la journée mondiale de ces espaces naturels où l’eau et la terre se rencontrent pour créer des lieux de vie incroyablement riches.