Tourisme événementiel – Sous les étoiles exactement Suisse Tourisme a lancé l’opération «Million Stars Hotels». Des chambres éphémères avec vue sur le ciel. Notre test en Emmental. Claude Ansermoz

Champêtre La «boîte à fromage» avec vue sur l’Emmental.

Au pays de Kambly, comme dans tous les pays, il n’y a pas que des biscuits. Il y a aussi du fromage. Avec des trous et un goût «piquotant-sucroté» qui divise. L’Emmental, pour autant qu’on choisisse bien son producteur et qu’on le laisse s’affiner un peu, est un vrai régal. Mais si on vous parle de la vallée de l’Emme, qui tire son nom de la rivière qui fait office aussi de frontière entre Berne, Lucerne et Soleure, ce n’est pas (qu’)à cause de ses gourmandises. C’est aussi là qu’on est allé tester quelques-unes des mille étoiles que nous a promises Suisse Tourisme pour cet été. Et plus longtemps si affinités.