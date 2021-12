Chine – Sous l’effet des sanctions, le chiffre d’affaires de Huawei en net repli L’entreprise chinoise Huawei pâtit toujours des sanctions mises en place par l’administration Trump en 2019 et maintenues par Joe Biden.

Le géant chinois des télécoms Huawei a annoncé vendredi un chiffre d’affaires pour 2021 en repli de près d’un tiers sur un an, sous l’effet des sanctions américaines. Le groupe a réalisé entre janvier et décembre un chiffre d’affaires de 634 milliards de yuans (90,4 milliards de francs), a indiqué dans un message de Nouvel an son président en exercice, Guo Ping.

Un an plus tôt sur cette période, Huawei avait vendu pour 891,4 milliards de yuans (127,9 milliards de francs) de biens et services. La baisse s’inscrit ainsi à 29%. Huawei est depuis quelques années au centre de la rivalité sino-américaine, sur fond de guerre commerciale et technologique entre les deux premières puissances mondiales.

«2022 aura son lot de défis», a averti Guo Ping, citant «une conjoncture imprévisible, la politisation des questions technologiques et un mouvement croissant en faveur de la démondialisation». Huawei s’était retrouvé dans le collimateur de l’ex-administration Trump, qui l’accusait, sans toutefois apporter de preuves, d’espionnage potentiel au profit de Pékin.

En 2019, Washington avait placé le groupe sur liste noire pour l’empêcher d’acquérir des technologies américaines, indispensables à ses produits. L’administration Biden a maintenu ces restrictions. Premier fournisseur mondial d’équipements réseaux et télécoms, Huawei s’est lancé en 2003 sur le créneau du téléphone portable.

Il a un temps été l’un des trois principaux fabricants de smartphones au monde, avec le coréen Samsung et l’américain Apple. Et il a brièvement occupé la place de numéro un, stimulé par la demande chinoise et les ventes sur les marchés émergents.

Mais les sanctions américaines, qui ont notamment coupé l’entreprise des chaînes d’approvisionnement mondiales en composants, ont plongé sa branche smartphones dans l’incertitude. Huawei s’est séparé fin 2020 de Honor, sa marque de smartphones d’entrée de gamme. Et à cause des sanctions, il a dû renoncer à utiliser le système américain Android, qui équipe l’immense majorité des smartphones dans le monde.

La firme fait également face à une pression sur le front de la technologie 5G, dont le déploiement s’accélère. L’administration Trump avait pressé ses alliés de renoncer à Huawei pour équiper leur réseau 5G, arguant que Pékin pouvait utiliser la société chinoise pour surveiller les communications et trafics de données d’un pays. Basé à Shenzhen dans le sud de la Chine, Huawei compte quelque 197’000 employés et est présent dans plus de 170 pays.

